Gemini puede llegar a conocerte mejor que tu madre: así puedes marcar cuáles son tus preferencias y mejorar la IA

Desde 2022 el uso de chatbots como ChatGPT en España se ha disparado. Y Google lleva ventaja al implementar Gemini en Android. Y también se espera su llegada a otros aparatos.

La puesta por la inteligencia artificial generativa de Google es enorme, desde texto a imágenes y vídeo. Algo que hace unos meses era impensable ahora está de serie en algunas de las tarifas de Google One.

Pero es la evolución del funcionamiento de estas tecnologías lo que más llama la atención, y parte de esa evolución está relacionada con lo que son capaces de aprender.

El desarrollo de Google mediante programación, aprendizaje profundo y otras herramientas es la clave, pero a nivel de usuario también podemos personalizar Gemini.

De hecho, en los Ajustes de la aplicación hay una sección que nos permite indicarle nuestras preferencias al sistema, de manera que las recuerde a la hora de dar respuestas.

Opciones de Gemini El Androide Libre

Es una forma de afinar mucho más las respuestas y de que entienda lo que le decimos. Además, podemos darle información personal para que responda mejor.

Para ello solo hemos de abrir la aplicación, pulsar en el avatar en la esquina superior derecha y abrir la opción Información guardada. Se abrirá una web en la que podremos almacenar los datos que queramos en sencillas frases.

Por ejemplo, si yo le digo que me diga el teléfono de mi novia, o que la llame, me dirá que no hay ningún contacto con ese nombre.

Sin embargo, si yo le digo en los Ajustes el nombre de mi novia, y le digo luego que la llame, entenderá esa vinculación y me dejará llamarla.

Lo mismo es posible hacer para que responda de una manera, para que excluya según qué cosas en las respuestas, o para que se centre en ciertos aspectos.

En nuestro caso, le hemos dicho que acabe cada respuesta con un chiste tonto, y es lo que ha hecho al pedirle información sobre la distancia entre dos ciudades.

Opciones de Gemini El Androide Libre

La propia Google nos pone ejemplos que podemos usar en esa opción de los Ajustes, pero lo mejor es que podemos poner, literalmente, lo que queramos, porque Gemini entiende el lenguaje natural.

Esto permite un nivel de personalización impresionante, que no sólo aportará comodidad al restringir ciertas cosas, sino también fiabilidad dado que el sistema sabrá más de nosotros y responderá usando esa información en vez de proponer cosas que no nos parezcan acertadas.