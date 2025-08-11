YouTube lleva la IA a las búsquedas de la aplicación: así funcionaría su última e insólita función disponible en Android

Logotipo de YouTube sobre el nuevo diseño de la página El Androide Libre

La inteligencia artificial es una tecnología que está llegando cada vez a más dispositivos y plataformas en España, y eso es una gran noticia, puesto que puede ser de gran utilidad tanto en el ámbito laboral como en el del ocio.

Google, igual que Meta u OpenAI, cuenta con su propio negocio y estrategia montada alrededor de dicha tecnología, y Gemini, su asistente para Android, es el punto de unión de la mayoría de ellas.

La compañía ya ha lanzado algunas herramientas independientes de IA, como NotebookLM, que es capaz de contestar, resumir y profundizar en cualquier documento que el usuario suba. Pero también la está integrando en sus diferentes apps.

Buenos ejemplos de ello son plataformas como Google Calendar o Gmail, que ya cuentan con algunas funciones relacionadas con el uso de la IA para automatizar tareas y hacer el día a día más cómodo.

Ahora es YouTube la plataforma que está cerca de incluir nuevas funciones de inteligencia artificial, y algunos usuarios ya pueden probar una de ellas.

Se trata del carrusel de resultados de búsqueda impulsado por IA, una característica que ahora mismo solo se encuentra disponible para probar si se es usuario premium.

Para ello, será necesario ir a la sección de funciones experimentales que se encuentra dentro de los ajustes de la aplicación, donde la plataforma permite a los usuarios de pago probar algunas funciones antes de que lleguen de forma definitiva.

Esta función está disponible para su uso hasta el próximo 20 de agosto, pero solo se puede acceder desde el móvil y desde Estados Unidos.

Básicamente, consiste en una función gracias a la cual los usuarios pueden recibir una pequeña lista de resultados seleccionados por la inteligencia artificial.

Esta lista integraría también resúmenes rápidos de los mismos, para poder ver varios resultados de un vistazo y decidir cuál se quiere abrir. Por el momento, no se sabe nada de su llegada a otros países.