Así puedes confirmar que no hay otros móviles usando tu cuenta de WhatsApp

Una de las principales desventajas que ha tenido WhatsApp históricamente con respecto a alternativas como Telegram es que no podíamos usarlo en varios aparatos a la vez. Esa es una de las cosas que ha cambiado en los últimos tiempos, y actualmente podemos usarlo no sólo en varios móviles, sino incluso en tablets, sin tener que depender del dispositivo principal. Es algo que está disponible en España desde hace meses, pero implica un problema que antes no teníamos.

Dado que cuanndo WhatsApp se lanzó, y durante muchos años, no era posible usarlo en más de un dispositivo, siempre sabíamos dónde estaba nuestra cuenta conectada. Actualmente es posible tenerla en varios aparatos, por lo que si nos despistamos puede que tengamos un dispositivo con acceso a nuestra cuenta que no recordamos. Para evitar eso WhatsApp tiene una función en los ajustes.

Esta sección de la aplicación lo que permite es saber qué dispositivos son los que están conectados, además de ver la hora de la última conexión, por si hace mucho que no lo usamos o si, por el contrario, se ha tenido acceso a nuestra cuenta en las últimas horas. Además, desde ese mismo apartado podemos desvincular los distintos aparatos.

Para ver qué dispositivos están conectados a nuestra cuenta deberemos tener el smartphone principal, donde confguramos la cuenta. No podemos verlo en un dispositivo secundario por cuestiones de seguridad. En ese aparato tenemos que abrir el menú de opciones, arriba a la derecha, y seleccionar Dispositios Vinculados.

Aparece una pantalla en la que podemos conectar nuevos aparatos y también ver en una lista los que están ya conectados. Además de ver el sistema operativo que utiliza el dispositivo en cuestión, aparece la hora en la que se conectó por última vez a nuestra cuenta. Y si pulsamos encima también podemos cerrar la sesión, además de ver la localización de ese acceso.

Interfaz de WhatsApp El Androide Libre

Esto último es muy importante porque podemos confirmar si se trata de un acceso desde otra ciudad o país, señal seguramente de que se trate de un acceso no autorizado, y podremos cerrar la sesión en ese dispositivo. Es buena idea mirar este ajuste de vez en cuando, sobre todo si notamos algo extraño en la cuenta o si tenemos que vincular nuestro perfil en la aplicación de mensajería con varios móviles por trabajo, para no olvidarnos de qué aparatos tienen acceso.