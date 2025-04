Así puedes dejar de pagar por Google Fotos: el truco para tener almacenamiento ilimitado gratis desde tu cuenta principal

Google Fotos se presentó hace ya casi 10 años, y en este tiempo se ha convertido en la aplicación por defecto para ver y almacenar fotos de muchos usuarios en nuestro país, al venir preinstalada en la inmensa mayoría de los móviles que se venden en España. Sin embargo, en ese tiempo hemos visto algunos cambios importantes.

Además de los añadidos de características y cambios en la interfaz, hace cinco años Google anunció que eliminaba la que era la mejor prestación de esta aplicación: el almacenamiento ilimitado. Google Fotos ya no permitiría tener alojadas tantas fotos y vídeos como quisiéramos de forma gratuita, y se pasó a establecer una serie de tarifas de pago. Pero hay una opción para usar varias cuentas gratuitas vinculadas y ahorrarnos dinero.

Se mantuvo una opción sin coste, con 15 GB, que en ese momento podríamos pensar que era suficiente para un usuario medio, pero que actualmente, con cámaras de gran resolución y vídeos en 4K, es más que probable que se queden muy cortos a medio plazo. Lo que no mucha gente sabe es que se pueden unir varias cuentas entre sí.

Opciones de pago

Muchos usuarios han acabado pagando por Google One, más por la limitación de espacio en Fotos que por haberse quedado sin espacio en Google Drive o Gmail. No hay que olvidar que el espacio de Google One se comparte entre todas las aplicaciones del ecosistema de Google.

Las tarifas de esta suscripción empiezan en los 1,99 euros al mes para la versión que nos da 100 GB de almacenamiento (aunque hay experimentos más económicos en otros países), aunque se puede ahorrar un poco si lo pagamos de manera anual, en un solo pago de 19,90 euros. Pero 100 GB es una cantidad que no es raro que también se nos acabe quedando corta.

Precios Google One El Androide Libre

En ese caso tendremos que optar por opciones más caras y con más espacio, que también pueden tener funciones añadidas, como las que integran los modelos de lenguaje de inteligencia artificial más avanzados, como Google Gemini Advanced. Incluso es posible crear una familiar para compartir el almacenamiento.

Hackeando el sistema

Para intentar solventar este inconveniente muchos usuarios se han lanzado a aplicaciones Open Source, alternativas a Google Fotos, y otros han apostado por la aplicación de Amazon, Amazon Fotos, aunque con el problema de no poder almacenar de forma gratuita e ilimitada los vídeos.

Crear cuenta de Google El Androide Libre

Otros usuarios han optado por eliminar la copia de seguridad de WhatsApp, en un intento de tener más espacio disponible, y otros la han mantenido, pero en una cuenta de Google diferente, creada solo para ello. También se pueden comprimir todas las fotos que tuviéramos subidas, para ganar algo de espacio. Son acciones sencillas pero que a muchas personas les parecen complicadas y al final no hacen.

Por último, es posible crear una segunda cuenta en la que seguir subiendo fotos de manera gratuita, y alternarlas en la propia aplicación de Google Fotos. Esto puede ser un poco engorroso para los usuarios menos avanzados, ya que aunque cambiar de cuenta y configurarlo no es difícil, tampoco es algo súper obvio.

Todas las fotos juntas

El problema de esta última solución es que se tienen dos perfiles separados, con lo que las fotos que hayamos hecho hasta el momento están en la cuenta original, y las nuevas que hagamos estarán en la cuenta nueva. Esto puede parecer un mal menor para muchos, pero por ejemplo para las personas mayores es un inconveniente porque creen que se les han borrado las imágenes, no las encuentran, etc.

Sin embargo, Google Fotos tiene una función que sirve para vincular cuentas distintas y, aunque no está pensado para este uso del que estamos hablando, sí que puede sernos de utilidad. Se trata de la opción que se encuentra en los Ajustes de Google Fotos, a los que llegamos pulsando en el avatar con nuestra foto o la inicial en la esquina superior derecha.

Compartir con colaborador en Google Fotos El Androide Libre

Una vez ahí pulsamos en Ajustes de Fotos y luego en Compartido y luego en Compartir con colaborador. Ahí podemos hacer que las fotos que hagamos se compartan con otra cuenta, y es donde pondremos la cuenta secundaria. Hemos de configurar esta función de manera que se compartan todas las imágenes, y sin fechas concretas, para poder acceder a las mismas de manera completa. En la cuenta secundaria deberemos aprobar el compartir las fotos con la principal, por motivos de seguridad, aunque solo se hace una vez. Y tendremos que activar la opción de autoguardado de las fotos de esa nueva cuenta, que no ocuparán espacio en nuestra cuenta principal.

Eso sí, hemos de hacer que las copias de seguridad de las nuevas imágenes se realicen en la segunda cuenta, que es la que tiene espacio, y luego usar la principal sólo como visor, ya que aparecerán en nuestra galería sin ocupar espacio. Y esa es la mayor ventaja, que tendremos muchas más fotos y vídeos disponibles pero sin que cuente en nuestro espacio de almacenamiento, ya que contará en el de la cuenta secundaria.

Esto no se limita a una segunda cuenta, y podemos hacerlo con varias cuentas, aumentando en 15 GB nuestro espacio disponible cada vez que lo hagamos. Lo único que hay que recordar es vincular esas nuevas cuentas con la nuestra principal, que es desde donde podremos ver y editar y buscar las imágenes. Porque sí, todas estas funciones están disponibles en nuestra cuenta principal, no teniendo que ir a la cuenta secundaria para nada, lo que es conveniente y una ventaja que aporta comodidad.

Por ahora Google no ha querido establecer límites en el uso de esta característica, con el número de elementos que podemos compartir, y esperemos que no lo haga. Con todo, es algo que se puede hacer desde hace años pero que muchas personas no saben.