Los cinco motivos por los que Google Maps necesita actualizarse: del tráfico a los semáforos en ruta

Google Maps ha sido, desde su inicio en 2005, uno de los proyectos más importantes de Google. Cartografiar todas las rutas terrestres del planeta era una misión casi imposible, pero en la empresa parece que no pensaban lo mismo. En España, y en otros países, esta aplicación se ha convertido en la que se usa, de facto, en cualquier desplazamiento, aunque Google quiere que Maps sea mucho más que una app de navegación GPS.

Esta aplicación además de guiarnos con tráfico en tiempo real por las carreteras de nuestra ciudad o saber cuál es la mejor manera de llegar a otro destino, también sirve como una suerte de Páginas Amarillas. Todo negocio que se precie ha de estar en esta aplicación, siendo una forma bastante común de buscar teléfonos, direcciones web, localizaciones postales, etc.

Sin embargo, no es perfecta. Google Maps tiene algunos fallos, como la velocidad de actualización en carreteras cuando hay obras que cambian ciertos carriles, cuando una calle cambia el sentido de circulación, etc. Además, hay funciones que se podrían añadir para ofrecer una mejor experiencia, algunas de las cuales ya estén en aplicaciones de la competencia.

Cámaras de tráfico

El tráfico, como muchas otras áreas, se está informatizando a gran velocidad desde hace ya décadas. Cada vez hay más radares, pero también hay más cámaras de vigilancia en las ciudades, por ejemplo para controlar el acceso a las Zonas de Bajas emisiones (ZBE) que han de tener muchos municipios.

Son muchos los portales web, y algunas aplicaciones, como Bing Maps, que permiten el acceso a esas cámaras de tráfico que solo se usan para ver la congestión de las principales vías, y sería muy práctico tener eso integrado en la propia aplicación de Google Maps. De esta manera, se podría ver en tiempo real el tráfico.

Cámaras de tráfico en Bing Maps

Esto sería un gran complemento a las rutas de colores que ya tiene la aplicación, que dan una idea de si hay mucho tráfico o no, pero que tardan unos minutos en actualizarse, lo justo como para tomar una mala decisión sobre cómo llegar a un lugar. Con las cámaras eso no sería así, ya que se ven casi en directo.

Semáforos en ruta

En una de las actualizaciones del verano de 2021 Google incluyó en Google Maps los semáforos en muchas localidades. De esta forma, era posible saber si en una calle había muchos semáforos o no, pudiendo elegir una ruta u otra.

Semáforos en Google Maps

Lo que aún no hace Google Maps es indicar la cantidad de semáforos en las diferentes rutas que sugiere para llegar a un sitio. Es algo que recientemente ha incluido Petal Maps, la app de navegación de Huawei, que permite elegir qué ruta es mejor si el número de semáforos es algo clave.

Vista inmersiva

Una de las funciones más llamativas de las añadidas en los últimos años a Google Maps es Vista Inmersiva. Esta función permite ver en 3D ciudades con un fondo que cambia en tiempo real y que muestra la climatología de las ciudades. Es muy similar a FlyOver de Apple.

Nueva vista inmersiva de Google Maps

El problema es que la propagación de esta función es muy limitada, y no es que no esté en pueblos y localidades pequeñas, es que hay ciudades de cientos de miles de habitantes en muchos países que no la tienen aún activa. Es cierto que es algo más estético que funcional, pero aún así Google tiene los recursos como para acelerar esa implantación. Por ejemplo, usando la misma tecnología que tiene en Google Earth.

Detalles del clima

Google tiene una aplicación climatológica bastante aceptable, y sus resultados estén incluso integrados en Google cuando se pregunta por el tiempo dentro del buscador. Por eso era surrealista que no se usara esa misma información dentro de Google Maps. Saber el tiempo en ciertos lugares es algo importante si se va a ir allí.

Clima en Google Maps

Hace unas semanas se anunció que Google iba a incorporar un nuevo botón con el tiempo que haría en una localidad cuando se buscara en Google Maps. Era algo que ya llevaba tiempo en iOS pero que no había dado el salto a Android. El problema es que esa función no se está expandiendo a todos los usuarios, o al menos no a la velocidad que sería deseable.

Cargadores de coches

Los coches eléctricos cada vez son más populares en España, y Google ya incluye muchas de las electrolineras en sus mapas. En ellas se puede ver la empresa que la opera, los puntos de carga, la potencia, etc. Pero faltan una función clave, la de poder saber si están o no ocupados.

Tesla Model Y en un SuperCargador Álvarez del Vayo El Androide Libre

Al contrario de lo que sucede en las gasolineras, las empresas que operan estos cargadores saben en todo momento qué puestos están ocupados, y lo muestran en sus aplicaciones. Si Google pudiera mostrar los puestos libres en una zona sería mucho más cómodo usar esta app como aplicación para buscar dónde recargar el coche.

Mejor simbología en carretera

La últimas de las mejoras que se podrían implementar en Google Maps son las relativas a los signos en las carreteras. Apple Maps ha mostrado cómo se pueden mostrar las calzadas, pasos de cebras, aparcamientos y otros elementos en ciertas ciudades, y, la verdad, son mucho más espectaculares y precisos que los de Google.

Apple Mapas con vista detallada Omicrono Apple

Google podría crear una capa mixta entre la vista por satélite y la vista simplificada, algo que acercaría la calidad a lo que ofrece Apple. Esto además sería viable simplemente usando las imágenes aéreas que ya tiene, pero con una nitidez mucho mayor al pasar a ser un mapa vectorial, no imágenes.

