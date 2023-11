Lo último de Alexa: una gran ayuda para mejorar la vida de las personas mayores

Los asistentes virtuales han demostrado sobradamente el potencial que tienen para hacer la vida de las personas más sencillas, y las integraciones de Alexa hacen que, por ejemplo, se pueda consultar el consumo eléctrico de los electrodomésticos del hogar. Ahora, la novedad del asistente de Amazon puede ayudar a las personas mayores a evitar situaciones de soledad.

Este servicio recibe el nombre de Alexa Smart Properties for Senior Living, y se comenzará a aplicar en residencias y en hogares con la ayuda de Cruz Roja. El objetivo es hacer que los usuarios de estos centros puedan mantenerse informados y entretenidos, además de facilitarles el uso de esta tecnología para controlar las luces y otros elementos de la domótica sin tener que moverse.

Entre las funciones más destacables que incluye, se encuentra la posibilidad de contactar de una manera fácil y rápida con los familiares. Además, en caso de estar en un centro, es posible consultar información sobre las actividades diarias que se pueden realizar y sus horarios.

Puede ser una gran ayuda

Una de las grandes ventajas que tiene esta nueva integración que llega a Alexa es la libertad a las personas mayores que se encuentran en centros de cuidado para gestionar su día a día. Es posible controlar las luces, el termostato y más dispositivos inteligentes que se encuentren en su habitación utilizando la voz, lo cual hace que no dependan de los trabajadores para ese tipo de tareas.

También se hace énfasis en la comunicación. Es posible enviar mensajes de audio directos a otros dispositivos con Alexa que se encuentren en el centro, por ejemplo, para enviar un mensaje a los cuidadores pidiendo algo. Las llamadas a través de Alexa también permiten que puedan hablar con sus familiares de forma rápida y sencilla.

Todas las soluciones que se presentan con las Alexa Smart Properties for Senior Living tienen un gran respeto por la privacidad de los usuarios, ya que en ningún momento requieren de información personal de la persona que va a usar el dispositivo. Además, las grabaciones de voz no se guardan, y los usuarios pueden desactivar el micrófono con un interruptor para que el aparato no esté escuchando todo el rato.

Cuentan con la colaboración de Cruz Roja, que entregará dispositivos con esta integración a más de 26.000 personas en toda España para poder establecer también este sistema en sus hogares. La experiencia de Alexa también se implementará en residencias de mayores de Sanitas.

