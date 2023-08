El simple cambio que deberías hacer para mejorar la calidad de YouTube: así es el nuevo 1080p Premium

Los vídeos de Internet han cambiado mucho desde aquel primer vídeo de YouTube en muchos aspectos; hoy en día, cualquiera tiene una cámara en su móvil, capaz de grabar a una resolución muy superior y con una calidad de imagen muy cercana a la de una cámara DSLR en algunos casos.

Por eso, es una pena que YouTube realmente no aproveche esta calidad de imagen. La compañía se ve obligada a encontrar un equilibrio entre calidad de imagen y tamaño del archivo; algo comprensible teniendo en cuenta que cada día se suben más de 3,7 millones de vídeos a la plataforma, y a que muchos usuarios usan conexiones móviles o lentas.

Hasta ahora, la única opción para conseguir vídeo de calidad en YouTube era optar por la resolución 4K; pero no está siempre disponible y no tiene mucho sentido en pantallas que no alcanzan esa resolución. La solución ya está aquí, siempre y cuando estés dispuesto a pagar por ella.

1080p Premium en YouTube

La nueva calidad de YouTube se llama "1080p Premium", y como su nombre indica, realmente no se trata de un aumento de la resolución respecto a la resolución 1080p convencional. La mejora se encuentra en un aspecto tal vez más importante, la tasa de bits o 'bitrate'; en otras palabras, la cantidad de datos que contiene el vídeo. Cuando mayor sea el bitrate, la imagen mostrará más detalles y será más fiel al contenido original; mientras que si bajamos el bitrate, aparecen artefactos visuales y la imagen parece más borrosa, pese a estar en la misma resolución.

YouTube ha confirmado esta semana que 1080p Premium ya está disponible para usuarios en todo el mundo, tanto si usan móviles como si acceden al servicio a través de la página web; además, también empezará a aparecer en los Chromecast de Google, e incluso en algunas consolas de videojuegos. Sólo hay un requisito: debemos tener YouTube Premium, el servicio de suscripción que cuesta 11,99 euros al mes y que nos permite quitar los anuncios de los vídeos, acceder a YouTube Music, y otras ventajas como esta nueva calidad de vídeo.

No todos los vídeos tienen 1080p Premium. Podemos comprobarlo pulsando en el botón del engranaje, tanto en la app móvil como en la web, y accediendo a la sección "Calidad", donde es posible encontrar la nueva opción. Es de esperar que poco a poco todos los vídeos vayan recibiendo esta opción, teniendo en cuenta que YouTube la usará para ganar suscriptores a Premium.

Al cambiar a la calidad 1080p Premium, las ventajas son evidentes, aunque algunos vídeos se verán más beneficiados que otros. Con la mayor tasa de bits, es posible ver detalles que se pierden en la resolución 1080p normal, algo especialmente notable en texturas de objetos como el metal. No es algo que vaya a cambiar enormemente nuestra experiencia, pero sí que será más agradable para la vista. De hecho, puede que esta opción sea más recomendable que la resolución 4K dependiendo de nuestra pantalla.

