HONOR da la sorpresa: lanza un móvil con cámara de 50 Mpx por menos de 150 euros

Aunque las gamas más altas sean las más llamativas y las que se lleven más titulares, viene bien recordar que buena parte de las ventas del sector móvil son de dispositivos más baratos; tiene sentido que los chollos y ofertas de dispositivos como móviles tengan tanto éxito.

También tiene sentido que las marcas dediquen buena parte de su gama a modelos que no son necesariamente los mejores, pero que alcanzan un buen equilibrio entre calidad y precio. Hablamos de modelos de gama media y baja, que ofrecen lo básico con un precio acorde.

Hoy, HONOR ha presentado dos de estos dispositivos, aunque en realidad sean muy diferentes: son un móvil y una tablet. Lo único que tienen en común es que buscan atraer a los usuarios con un precio muy atractivo.

HONOR X6a

Empezando por el móvil, el HONOR X6a es un smartphone Android basado en una pantalla de 6,56 pulgadas que presume de una relación pantalla-cuerpo del 90%; en otras palabras, los bordes no son tan gruesos como en otros modelos baratos. Además, la frecuencia de refresco alcanza los 90 Hz. De esa manera, se compensa la baja resolución (720p) y el hecho de que sea un panel LCD.

Es evidente que la prioridad de HONOR ha estado en encontrar un equilibrio en los componentes. En el interior, un procesador Helio G36 de ocho núcleos, acompañado de 4 GB de memoria RAM con 128 GB de almacenamiento interno; este último se puede ampliar con una tarjeta de memoria de hasta 1 TB.

Honor X6a

La verdadera apuesta de HONOR con este dispositivo está en la fotografía: destaca una cámara principal de 50 Mpx, una cifra muy elevada para lo que estamos acostumbrados en este rango de precios. Curiosamente, aunque parezca que el móvil tiene 4 cámaras traseras, en realidad son sólo 3, ya que uno de los huecos está dedicado al flash; además, las otras dos cámaras que acompañan a la de 50 Mpx no tienen tanta resolución y no serán tan espectaculares. Como es habitual en móviles baratos, la batería es importante, alcanzando los 5200 mAh para alcanzar las 17,8 horas de reproducción de vídeo; llama la atención la carga rápida de 22,5 W, otra cosa que no es común. El móvil vendrá con Android 13 de fábrica gracias a la capa Mágicos 7.1, aunque HONOR no ha confirmado el soporte que recibirá.

El HONOR X6a estará disponible por 169,20 euros; pero se puede conseguir por sólo 149 euros hasta finales de agosto como parte de su oferta de lanzamiento.

HONOR Pad X9

El segundo dispositivo lanzado hoy por HONOR es la tablet Pad X9, que en realidad ya se había anunciado pero cuyo lanzamiento se ha confirmado hoy para España. Se trata de un modelo muy completo, con una pantalla de 11,5 pulgadas que destaca por su frecuencia de refresco de 120 Hz y por ser capaz de cubrir el espacio de color sRGB al 100%. Un detalle curioso es el 'dimming dinámico', una funcionalidad que simula el músculo ciliar de nuestro ojo para obtener una calidad de imagen consistente.

Honor Pad X9

En el interior, un procesador Snapdragon 685 acompañado de 4 GB de memoria RAM y con 128 GB de almacenamiento interno. HONOR ha implementado HONOR OS Turbo X y GPU Turbo X para mejorar el rendimiento del dispositivo. La batería es de 7250 mAh y viene con Android 13 de serie.

La HONOR Pad X9 tiene un precio de 249 euros, pero se puede conseguir por 229 euros hasta finales de agosto como oferta de lanzamiento.

