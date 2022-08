El calendario siempre a la vista: ponlo en la barra de notificaciones con esta app

Ya uses Google Calendar o cualquier otra aplicación de calendario, no cabe duda de que este tipo de apps son una garantía a la hora de ayudarte a que te organices, ya que de esta manera podrás tener a mano todos tus eventos pendientes en cualquier dispositivo.

Sin embargo, hay veces que el calendario es más cómodo cuanto más a la vista está, y te vamos a enseñar una aplicación con la que vas a poder ponerlo en la barra de notificaciones de tu móvil o tablet.

Así, podrás verlo cada vez que deslices la barra hacia abajo, y no tendrás que buscar la aplicación en tu launcher. Parece que no, pero si lo utilizas mucho, tener el calendario cerca puede marcar la diferencia.

Así funciona Calendar Notification

Calendario en la barra de notificaciones El Androide Libre

Esta aplicación te puede ayudar a organizarte mejor fácilmente, ya que es capaz de poner en tu barra de notificaciones un calendario, una agenda, o una vista de agenda mezclada con un calendario semanal, aunque estas dos últimas opciones solo están disponibles en la versión premium.

Al pulsar sobre el calendario de la notificación, te llevará hasta tu app de calendario predeterminada, y allí podrás crear un nuevo evento y guardarlo en la cuenta de calendario que quieras.

Diseño de Calendar Notification El Androide Libre

Eso sí, para acceder a los eventos de tus calendarios en la notificación, necesitarás la versión premium de la app, que tiene un precio de casi 6 euros en pago único, por lo que puede ser una buena opción si sabes que vas a sacarle partido.

Además, también puedes elegir si quieres que aparezca el calendario desplegado, o bien que aparezca compacto para que no ocupe demasiado espacio en la cortina de notificaciones.

Opciones en Calendar Notification El Androide Libre

Si quieres, se puede bloquear la notificación para que esta no aparezca en la pantalla de bloqueo, aunque si no tienes la versión premium no mostrará tus eventos personales, por lo que no debería preocuparte.

Si sueles utilizar el calendario, es una de las mejores herramientas de las que puedes disponer, ya que lo tendrás siempre a mano, y podrás consultar la vista general de este cuando quieras.

Cómo descargar en Google Play

Calendario compacto en la barra de notificaciones El Androide Libre

Puedes descargar gratuitamente Calendar Notification desde Google Play en tu móvil o tablet Android, y debes tener en cuenta que tiene una versión premium de la aplicación en la que desbloquearás más funciones.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan