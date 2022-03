Las notas de voz en WhatsApp son una plaga mundial: se envían más de 7000 millones al día

En pocos países usa más WhatsApp que en España. Estamos en el Top 10, algo notable teniendo en cuenta que hay países que tienen cientos de millones de habitantes. Pero si hay algo común en todos ellos es que sus ciudadanos gustan de enviar notas de audio por WhatsApp. De hecho, se envían prácticamente una al día por cada ser humano que pisa la tierra, por lo que usar trucos para las notas de voz de WhatsApp no es mala idea.

7000 millones de audios diarios

Las cifras que ha dado WhatsApp recientemente muestran cómo de popular se ha vuelto esta aplicación. Diariamente se envían 7000 millones de notas de voz entre usuarios que utilizan la aplicación, por muchos motivos.

Una nota de voz en WhatsApp. Omicrono Omicrono

La empresa indica que los usuarios utilizan estas herramientas porque les permite expresarse mejor. Pero seamos sinceros, es porque es mucho más cómodo mandar una nota de voz que escribir, que el interlocutor se entretenga escuchando ese audio de 10 minutos que hemos enviado.

Mejorando el envío de notas de voz

Las 6 novedades de las notas de voz de WhatsApp El Androide Libre

Como hemos contado hace poco, WhatsApp ha añadido 6 nuevas características a las notas de voz, algunas de las cuales ya estaban operativas en las versiones beta.

Reproducción en segundo plano en otro chat.

Reproducción rápida.

Visualización de las ondas sonoras.

Revisión de la nota.

Historial de reproducción de notas.

Pausar o seguir grabando.

No obstante, entended que no siempre es esta la mejor opción para comunicarse con alguien ya que es sencillo echar un vistazo rápido a un texto, pero no es discreto escuchar un audio de varios minutos.

