Google Duo pasa de los 5.000 millones de descargas en la Google Play Store

Hace justo un par de horas hemos conocido todas las próximas novedades de Google Duo, que por varias razones acaba de sobrepasar la cifra de los 5.000 millones de descargas en la Google Play Store. Una app centrada en las videollamadas que ofrece una experiencia de gran calidad si se la compara a la que da la misma WhatsApp.

Google Duo, la mejor experiencia en videollamadas

La razón principal a que sea una de las apps más usadas para las videollamadas se debe a que la calidad de las mismas es total. De hecho, y aunque WhatsApp tampoco se porte nada mal, es el motivo por el que millones de usuarios la usan en todo el planeta.

Pero no solamente se queda aquí, sino que la estrategia llevada a cabo por la gran G, al situar esta app por defecto instalada en Android, ha permitido que le sea más fácil llegar a los 5.000 millones de descargas en la Google Play Store.

También ha sido empujada por la pandemia y los confinamientos al convertir a este tipo de apps en imprescindibles para estar más cerca de los seres queridos. O sea, que tenemos varias razones por las que esta app centrada en las videollamadas se ha transformado en una de la que es difícil desprenderse.

Duo fue lanzada al mismo tiempo que Allo, la app de mensajería que finalmente fue abandonada por la gran G en 2019. Justo en ese mismo año la app de videollamadas sobrepasó la cifra de 1.000 millones de instalaciones en la Play Store, así que parecía que iba camino del éxito que hoy mismo atesora.

No parece que la gran G se vaya a desprender de una app que es capaz de que las videollamadas no se entrecorten y muestren la mejor calidad de imagen. Sí que es verdad que se le puede echar en cara que no podamos añadir a alguien cuando estamos en una videollamada de dos, pero no todo podía ser perfecto.

