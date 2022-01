WhatsApp dejará de tener copias de seguridad ilimitadas en Google Drive

Siendo WhatsApp una de las aplicaciones más usadas en el mundo y, de lejos, la más usada en España, no es de extrañar que casi todo el mundo use el espacio que Google nos da para hacer copias de seguridad usando Google Drive. Este espacio no cuenta en el límite de nuestro almacenamiento mensual, gracias a un acuerdo entre las dos compañías hace cuatro años.

El problema es que, según WABetaInfo, esto va a cambiar próximamente, y no para bien.

Adiós al espacio ilimitado para guardar copias de seguridad de WhatsApp

Según se ha visto en el código de las últimas versiones de prueba, WhatsApp está preparando un aviso para alertar a los usuarios de que la copia de seguridad de sus datos no cabría en el almacenamiento de su perfil de Google Drive.

Este movimiento no debería cogernos por sorpresa dado que Google cambió la política de almacenamiento ilimitado de Google Fotos, y ahora le toca el turno a WhatsApp.

Lo que parece que tendremos, al menos, es cierto espacio limitado para guardar esa copia de seguridad, aunque aún no sabemos cuántos MB o GB serán. Hay rumores de que serán unos 2 GB los que se darán de forma gratuita, siendo esos suficientes para casi todos.

Incentivando al pago mensual

La intención de Google sería incentivar a los usuarios a que se suscriban a algunos de los planes de pago de Google One para poder hacer las copias de seguridad completas de Whatsapp pero no parece que esto vaya a tener la misma tracción que Google Fotos.

Al menos en España son muy pocos los que valoran guardar sus conversaciones de WhatsApp.

