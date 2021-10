Las frases rápidas de Google Assistant se estrenan en el Google Pixel 6

De las frases rápidas de Google Assistant hemos ido conociendo algunos de sus detalles para que hoy sepamos que es el Google Pixel 6 el que las estrena.

Así podrás olvidar el uso del comando 'Ok, Google' o 'Hey, Google' para una serie de frases rápidas que permiten una experiencia más natural con el Asistente de Google.

Una función exclusiva para el Google Pixel 6

Pero el resto de los mortales que no tengamos un Google Pixel 6 vamos a tener que esperar un poco para poder disfrutar de las frases rápidas; incluidas, como no, en el Pixel Pass que de momento no sabemos si llegará a España.

Google Pixel 6 Pro Google Omicrono

Estas frases rápidas lo que hacen realmente es evitar el uso de ese comando de Ok, Google para ciertas acciones. Por ejemplo, para detener una alarma simplemente diremos "para", o cuando se recibe una llamada utilicemos tanto "contesta" como "cuelga".

De momento, el Google Pixel 6 contará con unas cuantas frases rápidas para Google Assistant, a la espera de que la misma gran G integre toda esa lista de la que hemos estado dando detalles en varias publicaciones.

Google Pixel 6 contará con las frases rápidas Google Omicrono

Un Google Pixel 6 que todavía no llegará a España hasta principios de 2022, así que lo esperamos con ganas con esas funciones exclusivas que son la mejor de las excusas para hacerse con uno.

Google Pixel 6 Pro por detrás El Androide Libre

De todas maneras, no es tarde para conocer algunos de sus detalles cuando incluso conocemos que llegará una nueva versión de Android 12 para el mes de diciembre, aunque en una fase de pruebas.

Sea como fuere, las frases rápidas están aquí, aunque permanecen de forma exclusiva para este nuevo teléfono llamado Google Pixel 6 que viene con su Android 12.

