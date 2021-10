Estos son los nuevos Widgets de Gmail, Google Fotos, Youtube Music y Google Drive

Con Android 12 Google claramente está intentando resucitar los widgets. Ya lo vimos con los nuevos widgets climatológico que incluía la app de búsqueda, y ahora la propia empresa nos ha mostrado cómo son los nuevos que llegan a las apps Gmail, YouTube Music, Google Fotos y Google Drive.

Todos estos nuevos widgets usan el lenguaje de diseño Material You, y permiten cambiar los colores de los mismos en función de nuestro fondo de pantalla.

Los nuevos widgets llegarán en unas semanas

Según ha indicado Google en la cuenta de Twitter de Made by Google, estos widgets estarán disponibles en Android 12, aunque aún no. Nosotros tenemos la versión final de Android 12 en un Pixel y todavía no están disponibles.

Widgets de Google Fotos

Uno de ellos está pensado para mostrar nuestras fotos de Google Fotos, con formas diferentes y bastante dinámicas.

Widgets de Gmail

Otro de ellos se ha diseñado para Gmail, mostrando los últimos correos disponibles así como accesos directos a funciones como la escritura de uno nuevo, las salas de chats o las videollamadas.

Widgets de Google Drive

El de Google Drive permite realizar una búsqueda dentro de nuestra carpeta virtual así como acceder a los documentos recientemente modificados.

Widgets de Google Maps

El de Google Maps es nuevo ya que tiene el mismo diseño, pero os hablamos de él hace unos días ya que este sí que estaba disponible ya.

Widgets de Youtube Music

Por último, tenemos uno para Youtube Music, que permite no sólo reproducir o pausar la música, sino saltar entre algunas canciones e indicar si una nos gusta.

