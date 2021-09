TikTok celebra su quinto cumpleaños siendo la séptima plataforma social más usada en el mundo

Es innegable que TikTok ha experimentado un éxito apabullante en los últimos años, especialmente entre los usuarios más jóvenes, qué es donde la red social tiene su nicho predilecto.

Ahora, la popular red social china celebra su quinto cumpleaños siendo la séptima plataforma más utilizada en todo el mundo y manteniendo un buen nivel de crecimiento que le augura un futuro bastante próspero.

Años de cambios en busca de su sitio en el top

Tik Tok se fusionó con Musical.ly El Androide Libre

TikTok no siempre ha sido conocida con este nombre, ya que la red social fue lanzada en China en el año 2016 con el nombre de Douyin, y no fue hasta 2017 cuando la aplicación fue rebautizada como TikTok y fue lanzada a otros mercados.

Aunque no fue hasta agosto de 2018 cuando tras fusionarse con Musical.ly comenzó a estar disponible en todo el mundo, comenzando con su proceso de expansión, que la ha llevado a cosechar el éxito que tiene ahora mismo.

Si no la has probado nunca, debes saber que la red social propiedad de Bytedance tiene un formato con el que ha acertado de lleno, que consiste en vídeos cortos en formato vertical, que permiten aprovechar la gran mayoría de la pantalla y que, al durar poco, no te roban demasiado tiempo.

Logo y colores de TikTok El Androide Libre

Además, hay un gran número de creadores de contenido en la plataforma, que se esfuerza en atraer a estos y en resultar atractiva. E incluso cuenta con una opción que permite que pagues a un creador de contenido para que te envíe un vídeo personalizado, por ejemplo, felicitándote el cumpleaños.

Esto, junto a los algoritmos con los que cuenta —que, por cierto, la compañía ha hecho públicos—, hace que el contenido que recomienda sea el ideal para cada usuario, y esta es una de las claves de su éxito. Al fin y al cabo, el mayor triunfo de una red social es que la uses y veas el contenido que quieres ver, aunque tú no lo hayas buscado.

TikTok El Androide Libre

Además, la compañía suele experimentar con nuevos elementos, como las historias, los vídeos de larga duración o los subtítulos automáticos en sus vídeos, y esto hace que los usuarios suelan tener alguna característica nueva cada poco tiempo, evitando la monotonía.

Un apabullante número de usuarios

La red social no solo ha sobrepasado a YouTube en Android en tiempo de reproducción medio, sino que ahora mismo, según datos de Hootsuite y de We Are Social, la compañía cuenta con 732 millones de usuarios activos mensuales, colocándose como la séptima plataforma más usada en el mundo.

Plataformas más utilizadas en el mundo Hootsuite El Androide Libre

TikTok se encontraría posicionada como la quinta red social favorita por parte de los usuarios en todo el mundo, contando con un especial éxito entre los usuarios más jóvenes de entre 16 y 24 años, según los datos del informe Digital 2021 de Hootsuite.

Según este, también se revela que la red social cuenta con un 49,6% de mujeres y un 50,4% de hombres registrados en la aplicación.

Datos de TikTok según el informe de Hootsuite Hootsuite El Androide Libre

Las plataformas que se encuentran por encima de TikTok, por si te lo preguntas, son Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger y Wechat, que superan los mil millones de usuarios mensuales. E incluso algunas de estas plataformas han tratado de emular el formato de TikTok para aprovecharse de su éxito, como ha ocurrido con YouTube o Instagram.

La aplicación continúa creciendo, y el pasado mes de junio acumuló 57 millones de descargas, un ritmo que podría colocarla en lo más alto del top en un futuro no demasiado lejano.

