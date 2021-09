Chrome para Android mejora la gestión de grupos de pestañas

Chrome es sin duda el navegador estrella en los teléfonos inteligentes. Google lo puso como navegador por defecto tras los primeros años de Android, y ahora es el rey en los dispositivos móviles, salvo en el iPhone. Aunque esto le ha costado algunas multas.

Pero eso no quiere decir que, de vez en cuando, no realice cambios que no gustan a los usuarios, como el que hacía que cuando abríamos una pestaña desde una web se creara de forma automática un grupo de las mismas.

Ahora la versión beta nos permite elegir si queremos abrir una pestaña independiente o crear un grupo junto con la web que estamos visitando.

Chrome para Android cambia la gestión de pestañas

Tal y como ha explicado Google en uno de los artículos de soporte, en la versión beta de Chrome se está llevando a cabo un experimento en el que "los enlaces que se abren en una nueva pestaña ya no crearán automáticamente un grupo mientras navega. También agrega una opción para abrir enlaces en una nueva pestaña sin crear un grupo desde el menú de pulsación larga".

Esto es perfecto porque se dan las dos opciones, pero por defecto no se crearán esos irritantes grupos de pestañas que casi nadie usaba voluntariamente siempre.

Para poder usar el nuevo sistema de apertura de pestañas simplemente tenemos que instalar Chrome Beta desde la Play Store.

Eso sí, como explican en , es posible que si es la primera vez que usáis esta versión de Chrome debáis usar el navegador durante unos minutos y luego reiniciarlo para que se active la nueva función.

