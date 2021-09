Google prepara una versión beta sorpresa de Android 12 antes de la versión final

En los últimos meses hemos estado muy pendientes del desarrollo de la nueva versión de Android que está preparando Google, Android 12. Nosotros empezamos a probarla incluso antes de las versiones beta, con las Developers Preview.

Más tarde instalamos las variantes de prueba, que se suponían que iban a ser tres en función del calendario publicado por la propia Google.

Calendario original de desarrollo de Android 12

Ahora parece que la fase de prueba se amplía con una nueva versión beta, que queda dentro de la última parte del desarrollo, en el que en teoría tenemos ya un sistema estable.

Nueva versión beta de Android 12 para septiembre

Calendario modificado del desarrollo de Android 12 Google

En el nuevo calendario publicado por la empresa vemos cómo aparece una etapa más de desarrollo, que aunque no se indica pertenece a septiembre, y que deberia ser la última antes del lanzamiento de la versión final.

Nueva interfaz de Android 12

Es extraño esto porque, si los rumores no se equivocan, el día 13 de septiembre deberíamos asistir al evento de lanzamiento de los Pixel 6, que deberían tener la versión final ya en su interior. Eso si, siempre teniendo en cuenta que los rumores de la presentación de los nuevos móviles de Google son eso, rumores.

Es posible que hoy mismo, o dentro de pocos días, se lance la cuarta versión de prueba de Android 12 y que, dentro de dos semanas, en la presentación de los Pixel 6, se presente la versión estable.

No obstante, pasarán aún semanas si no meses hasta que empiece a verse esta versión en marcas como Xiaomi o Samsung. Esta última ha confirmado que este mes empezará a probar Android 12 en sus móviles, por lo que no deberíamos esperar versiones estable hasta finales de año.

