Instagram ahora traduce el texto de las historias con un simple clic

Instagram es una red social extremadamente popular en España entre los más jóvenes. Pocos adolescentes no tienen un perfil en esta red social, e incluso los mayores la usamos, aunque no de la misma forma.

Yo, por ejemplo, sigo a multitud de fotógrafos, muchos de los cuales no hablan ni italiano, ni inglés ni español. Así, aunque me encantan sus fotografías y los sigo por ello, no entiendo lo que ponen en sus historias.

Esto es lo que quiere resolver Instagram con la ultima función anunciada: traducción instantánea del texto de las historias.

Traduciendo las historias en un clic

La nueva función ha sido anunciada por la propia Instagram en Twitter, y está ya disponible para todos los usuarios. Eso sí, dada la escala de la red social, es posible que tardemos un poco en tenerla disponible.

Para usarla simplemente hemos de pulsar en el texto que aparece bajo el nombre de la persona que ha publicado la historia en cuestión. Si tocamos en "Ver traducción" aparecerá una ventana flotante en la parte inferior que nos mostrará el texto original y la traducción a nuestro idioma.

Por el momento funciona con casi 100 idiomas, aunque obviamente no están todas las lenguas que se hablan en el mundo. Eso si, la calidad de la traducción en ocasiones deja que desear, pero nos servirá para entender el sentido general de lo que estamos leyendo.

La traducción se ejecuta en el texto que hemos escrito de alguna forma en la historia, no lee las imágenes con texto que hayamos subido o los GIFs que tengan letras.

