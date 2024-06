Adiós a las picaduras de mosquitos: el sencillo accesorio para el móvil que las elimina en segundos

España ya disfruta del esperado inicio del verano. Un momento del año en el que la subida de los termómetros es la protagonista, pero con ella también el calor sofocante, la humedad y de los molestos mosquitos. La llegada de estos insectos y sus dolorosas picaduras se intensifica aún más con el cambio climático.

Es entonces cuando entran en juego los clásicos repelentes de mosquito, pulseras antimosquitos, trampas eléctricas para repelerlos, matamosquitos tradicionales y también todo tipo de pomadas, sticks y tratamientos para aliviar los molestos picores de las picaduras.

Pero ¿y si te dijéramos que un sencillo USB conectado a tu móvil Android se presenta ya como la mejor solución para eliminar las picaduras en segundos? Hablamos de Heat It, uno de los dispositivos electrónicos más curiosos que ya pueden encontrar disponible en Amazon y con el que eliminarás el picor instantáneamente.

Una nueva versión de antimosquitos muy alejada de las soluciones tradicionales y que ya cuenta como una de las mejor valoradas por sus resultados positivos contra las picaduras. De hecho, muchos usuarios ya le han concedido las cinco estrellas.

Una alternativa perfecta para evitar los clásicos productos químicos que suelen acompañar a los productos contra los mosquitos de la farmacia y que podrás poner en funcionamiento sin costes de más, solo necesitarás tener cargado tu smartphone.

Cómo funciona Heat It

El accesorio para móviles Android del que te hablamos en esta ocasión es un dispositivo electrónico que alivia las picaduras a base de aplicar calor en la zona y que funciona a través del mismo puerto USB C. Un dispositivo que, aunque no te librará de las picaduras, sí que puede combatirlas y calmar su picor completamente y en pocos segundos.

Este modelo conocido como Heat It, combina su funcionamiento a través de la batería de nuestro móvil con su correspondiente app. Pero lo mejor de todo es que puede aplicarse tanto en niños como en adultos e incluso guarda una opción para pieles más sensibles.

Dispositivo heat it para picaduras de insectos.

Un sencillo accesorio que ha sido probado científicamente y que aplica calor de forma localizada en la zona de la picadura, aliviando el picor y la clásica hinchazón. Todo gracias a la temperatura que puede alcanzar en torno a los 50ºC de forma siempre controlada y que alcanza la punta del dispositivo con solo un botón que tendrás en la pantalla.

En cuanto a su precio, este podrás encontrarlo actualmente disponible en la web de Amazon por 33,95 euros y la única pega es que todavía no está disponible para móviles iPhone.

En cuanto a las opiniones, estas ya lo posicionan como uno de los mejor valorados en la web. "Es la primera vez que una de estas cosas verdaderamente funciona. No tengo herida en ninguna de las picaduras. Heat ir funciona genial, no me pican así que ni me acuerdo de ellas", "la aplicación es muy fácil, en cuanto pones el pictórico en el móvil si la tienes instalada ya se enciende", "realmente funciona para tratar las picaduras de insectos, en especial las de mosquito. Lo uso a una potencia baja y normalmente es suficiente con una aplicación", aseguran algunos de los comentarios.