Xiaomi lanza en España el nuevo POCO X8: batería gigante de 8.340 mAh que dura 2 días y gran pantalla por 320 euros

Después de años de espera, por fin podemos decir adiós a las baterías pequeñas en nuestros smartphones. La tecnología de silicio-carbono ya ha llegado al mercado español de la mano de algunos fabricantes, y su efecto es tan grande como decían.

El nuevo POCO X8 lanzado esta semana en España es un buen ejemplo de lo que es posible; su batería tiene una capacidad de nada menos que 8.340 mAh, una cifra que hasta no hace mucho parecía imposible de conseguir y que está muy por encima de los habituales 5.000 mAh en este rango de precios.

Según los datos de Xiaomi, esto permite al X8 alcanzar más de 2 días de autonomía continua en uso diario, y en caso de que lo tengamos que recargar, contamos con el sistema HyperCharge de 67 W de carga rápida con un cargador compatible.

El X8 también es compatible con la carga inversa por cable de hasta 22,5 W, lo que permite usar el móvil como si fuese una batería portátil para dar energía a otros dispositivos, dejando claro lo grande que es su capacidad.

Otros componentes no se quedan muy atrás. El X8 usa un panel AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K y una tasa de refresco máxima de 120 Hz; la pantalla alcanza un brillo pico de 3.500 nits para facilitar la visión directa bajo el sol, junto a un nivel típico de 1.060 nits.

POCO X8 Xiaomi El Androide Libre

La pantalla táctil ofrece una respuesta instantánea de hasta 3.200 Hz en modos de alto rendimiento, y la protección del cristal corre a cargo de Corning con su Gorilla Glass Victus 2.

El POCO X8 presume de certificación contra el polvo y el agua IP66/IP68, lo que le permite resistir hasta 2 metros bajo el agua durante un máximo de 72 horas; algo que la marca ha aprovechado para implementar un modo subacuático para hacer fotos y vídeos bajo el agua y proteger los altavoces. También cuenta con resistencia certificada a caídas de hasta 3 metros sobre superficies de granito.

En el interior, nos encontramos un chip Snapdragon 6s Gen 4 de Qualcomm, fabricado en un proceso de 4 nanómetros. Este procesador de 8 núcleos trabaja a una frecuencia máxima de 2,4 GHz y viene acompañado de 8 GB o 12 GB de memoria RAM, con opción para ampliarla hasta 24 GB usando el almacenamiento interno de 256 GB.

POCO X8 Xiaomi El Androide Libre

Para la fotografía, el módulo de cámaras trasero incorpora un sensor principal de 50 Mpx con apertura f/1.8 y estabilización óptica de imagen (OIS), acompañado por un sensor de profundidad de 2 Mpx. La cámara frontal para selfies y llamadas de vídeo cuenta con un sensor de 16 Mpx.

El POCO X8 viene con HyperOS 3 de serie, lo que incluye la HyperIsland con acceso a notificaciones avanzadas, funciones de IA para fotografía e integración con Google Gemini para las funciones de IA.

El POCO X8 ya está disponible en España con un precio de 399,99 euros para su versión de 8 GB/256 GB, pero como parte de su oferta de promoción podemos conseguirlo por solo 319,99 euros.