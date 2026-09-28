WhatsApp te recordará el cumpleaños de tus contactos: la app prepara una renovación completa de su interfaz

Meta continúa con la evolución constante de WhatsApp, con nuevas funciones que ya están apareciendo en la versión beta de la app. Gracias a eso, ya sabemos que la compañía prepara un gran rediseño que va a cambiar la manera en la que usamos la app.

Por ejemplo, en WABetaInfo han descubierto que WhatsApp está desarrollando una nueva pestaña de Contactos que será accesible desde la nueva barra de navegación inferior que también está en preparación.

Desde la nueva barra será más fácil cambiar entre nuestros chats, las actualizaciones de las comunidades en las que estemos, acceder al chatbot Meta AI y a nuestras llamadas, al mismo tiempo que actualiza el diseño a los estándares actuales.

La nueva barra de navegación tendrá bordes redondeados y flotará en la parte inferior, una tendencia que estamos viendo en cada vez más aplicaciones y que tanto Android como iOS han adoptado en sus líneas de diseño.

En realidad, WhatsApp ya tiene una barra flotante, pero únicamente en la versión para iPhone para adoptar las reglas de Liquid Glass de Apple. Pero la última actualización de la versión beta para Android revela que también llegará a todos los dispositivos.

Sin embargo, no será una copia completa. WhatsApp va a adoptar las guías de diseño de cada sistema operativo por separado, y por ejemplo, eso supone que la barra inferior en Android no será semitransparente, o al menos, la versión actual no lo es.

Nueva barra de navegación en WhatsApp WABetaInfo El Androide Libre

Esto refleja un intento de WhatsApp de ajustar la experiencia a cada sistema operativo, al mismo tiempo que mantiene una funcionalidad semejante en todas las versiones para que los usuarios puedan cambiar de un dispositivo a otro sin tener que aprender de nuevo dónde está todo.

La nueva pestaña de Contactos formará parte de esta experiencia. Ha aparecido primero en la versión beta de WhatsApp para iOS, e incluye una novedad que será muy agradecida: los avisos de cumpleaños.

Cuando sea el cumpleaños de uno de nuestros contactos, WhatsApp mostrará un emoji de una tarta al lado de su nombre, además del mensaje "Cumpleaños hoy" justo debajo. De esta manera, podremos saber a quién tenemos que felicitar simplemente con echar un vistazo a nuestra lista de contactos.

Recordatorio de cumpleaños en WhatsApp WABetaInfo El Androide Libre

Sin embargo, un detalle importante es que WhatsApp no pide a los usuarios que introduzcan su fecha de cumpleaños; la app automáticamente leerá ese dato de la lista de contactos de nuestro teléfono.

Si ya hemos guardado un contacto con su fecha de cumpleaños, WhatsApp mostrará el recordatorio automáticamente; si no hemos metido ese dato, podremos añadirlo manualmente, pero no en WhatsApp, sino en la app de contactos de nuestro teléfono. La siguiente vez que abramos WhatsApp, la app añadirá esa fecha como recordatorio.

Esta es una novedad llamativa, porque es más propia de una red social y no de una app de mensajería 'pura' como WhatsApp ha sido desde el principio; pero encaja con otras ideas recientemente introducidas por Meta como las comunidades.