El nuevo reloj de Amazfit para España logra hasta 180 días de autonomía: se recarga con el sol en ambos lados

El sector de los relojes inteligentes deportivos y de aventura tiene una nueva referencia, con el lanzamiento del Amazfit T-Rex Dual Solar; el propio nombre define lo más interesante de este modelo, su sistema de recarga solar dual.

Por supuesto, los relojes con paneles solares no son precisamente nuevos, y desde hace décadas existen modelos capaces de aumentar la duración de la batería con la luz del sol. Lo interesante de este modelo es que tiene paneles solares en los dos lados.

El primer panel, el frontal, se sitúa directamente en la pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas, y es el que podemos usar de manera constante; el segundo panel está en la parte trasera de la caja del reloj, y cuenta con el doble de superficie que el panel frontal.

Por lo tanto, la idea es muy simple: mientras estamos usando el reloj podemos recuperar algo de batería, y cuando nos lo quitamos, por ejemplo durante una parada en el trayecto, podemos obtener más energía solar si lo ponemos boca abajo.

Esta no es una característica que será útil para todo el mundo, y está más pensada para quienes pasan largas jornadas al aire libre y normalmente no tienen acceso a un enchufe; pero en esos casos, puede ser un salvavidas que otros relojes no tienen.

Amazfit T-Rex Dual Solar Amazfit El Androide Libre

Esta configuración permite aumentar la duración de la batería a niveles increíbles. En un uso habitual diario, Amazfit afirma que la batería integrada ofrece una autonomía de hasta 25 días, pero únicamente con llevar el reloj durante tres horas diarias de luz solar a 50.000 lux, el panel frontal permite estirar la cifra hasta los 34 días.

Pero si utilizamos el panel trasero en las mismas circunstancias, podemos alcanzar nada menos que 51 días de uso estándar, una barbaridad.

Si incluso eso no es suficiente, podemos activar el modo Outdoor Extreme, pensado para situaciones de emergencia y que reduce el consumo del dispositivo al mínimo; en ese caso, el T-Rex Dual Solar puede alcanzar hasta 180 días de funcionamiento continuo usando el panel solar trasero.

En lo que respecta al reloj en sí, la pantalla AMOLED alcanza un nivel de brillo máximo de hasta 3.000 nits, suficiente para leer las métricas y la información en pantalla incluso bajo la luz directa del sol.

El panel está protegido por cristal de zafiro contra arañazos e impactos, mientras que el bisel exterior y los cuatro botones físicos están fabricados en titanio de grado 5. El dispositivo está certificado para funcionar en un rango de temperaturas extremas de entre 30 grados bajo cero hasta los 70 grados.

Amazfit T-Rex Dual Solar Amazfit El Androide Libre

En el apartado de la navegación, el T-Rex Dual Solar cuenta con un módulo compatible con seis sistemas de localización por satélite, incluyendo GPS y Galileo. Permite la descarga y visualización de mapas topográficos con curvas de nivel, mapas de color con redes de carreteras ampliadas y mapas de pistas de esquí.

Y si pese a eso nos perdemos, el reloj incorpora una linterna LED con función SOS que emite un haz de luz blanca de 200 lux, con un modo Boost que permite elevar la intensidad hasta los 300 lux.

En lo que respecta a la salud, incluye sensores para la monitorización de la frecuencia cardíaca, niveles de fatiga y saturación de oxígeno; estos datos se pueden ver en la aplicación Zepp App, desde donde se pueden planificar entrenamientos combinados de fuerza y resistencia.

El Amazfit T-Rex Dual Solar ya está disponible para su compra en España con un precio de 649,90 euros.