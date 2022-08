"Esperamos ver más competencia en móviles plegables" Entrevista a Mark Holloway de Samsung

Sin duda alguna, Samsung es el fabricante que más ha apostado por los móviles plegables, tanto en el desarrollo de nuevas tecnologías de pantallas flexibles como en la propia venta de esos móviles.

Como resultado, si has comprado un móvil plegable, o piensas comprar uno próximamente, lo más probable es que use un panel flexible de Samsung aunque el móvil no sea de esa marca. Pero para llegar a ese estado de dominio absoluto sobre este, aún pequeño, sector, Samsung tuvo que empezar desde cero como todas. Sabiendo esto, no es de extrañar que en la compañía tengan mucha sabiduría acumulada sobre estos nuevos dispositivos, conocimiento que Mark Holloway, manager jefe de los smartphones de Samsung, ha querido compartir con El Androide Libre.

Samsung ha mejorado notablemente las ventas de smartphones plegables en España, ¿es este un mercado interesado en este tipo de teléfonos?

Cuando lanzamos el primer Galaxy Fold, creamos toda una nueva categoría de móviles; una nueva experiencia móvil diseñada para una nueva era. Por primera vez, la gente tenía la posibilidad de elegir un smartphone diseñado con una forma que permitiera aprovechar al máximo su vida.

El Samsung Galaxy Fold original, del 2019

Desde el primer Galaxy Fold en 2019, hemos emprendido un viaje sin precedentes, llevando la categoría de plegables a una audiencia cada vez mayor, lo que ha sido recibido con entusiasmo y expectación. Lo que también vemos en este mercado es que tenemos grupos de consumidores muy distintos: por un lado, aquellos que ven un valor real en Fold en términos de productividad y experiencia de pantalla grande, y por otro, aquellos usuarios de Flip que tienden a ser atraídos por las oportunidades únicas de personalización, así como las formas únicas de capturar contenido. Por ello, estamos experimentando un crecimiento en múltiples áreas del mercado, ya que seguimos trabajando para suplir las diferentes necesidades de los consumidores.

¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para que la tecnología de plegado llegue a la gama media, por ejemplo, a la serie Galaxy A?

Los nuevos factores de forma, como los plegables, son un modo de desbloquear nuevas experiencias que no son posibles con otros productos en el mercado actual, por lo que estamos dispuestos a seguir ampliando las experiencias que estamos ofreciendo a los consumidores en esta categoría premium.

El objetivo final de Samsung es que los dispositivos plegables alcancen una gran popularidad para que más usuarios puedan experimentar las ventajas que ofrecen los factores de forma plegables.

Galaxy Z Flip 4 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Como parte de esto, estamos trabajando constantemente para perfeccionar tanto nuestra cartera de dispositivos como nuestras capacidades de fabricación, de modo que podamos ofrecer plegables en diferentes rangos de precio, a partir de 1.099 euros. Nuestro objetivo constante es ofrecer experiencias totalmente nuevas sobre la base de una innovación continua tanto en el hardware como en el software.

¿Cuál cree que será el precio necesario para que los plegables se conviertan en la corriente principal?

El objetivo final de Samsung es que los plegables alcancen la plena popularidad para que más usuarios puedan experimentar las ventajas que ofrecen este tipo de dispositivos. Desde 2019, hemos visto que la concienciación y la intención de compra crecen exponencialmente a medida que hacemos crecer el mercado, y esta es nuestra cuarta generación de dispositivos.

Como parte de esto, estamos trabajando constantemente para perfeccionar tanto nuestra cartera de dispositivos como nuestras capacidades de fabricación, para que podamos ofrecer plegables en diferentes rangos de precio, a partir de 1.099 euros.

Samsung es la única gran empresa que apuesta por los plegables en Europa. ¿Cree que tendrá más competencia en uno o dos años?

Llevamos en este camino desde 2011 y, a medida que el mercado crece, esperamos ver más competencia, ya que otras marcas se dan cuenta del valor significativo que los plegables pueden aportar a los consumidores.

Utilizando el S Pen en el Samsung Galaxy Z Fold 4. I.M. Londres

Queremos asegurarnos de que somos capaces de ofrecer las mejores experiencias posibles a nuestros consumidores y, por ello, estamos trabajando estrechamente con marcas de todo el sector, como por ejemplo Google, para ayudar a que esto sea posible.

Samsung es la mejor marca en soporte y actualizaciones, por encima de Google, ¿por qué este cambio de estrategia respecto a cómo era hace 5 o 6 años?

Nuestro estándar mejorado se basa en nuestra promesa de ofrecer hasta cuatro generaciones de actualizaciones y garantiza que millones de usuarios de Galaxy tengan acceso a las últimas funciones de seguridad, productividad, mejor usabilidad y más, durante todo el tiempo que tengan su dispositivo.

Ahora que los consumidores conservan sus dispositivos durante más tiempo, nuestro objetivo es ofrecerles la mejor experiencia posible y, dado que el mercado de segunda mano también sigue creciendo, nos hemos propuesto apoyarlo con nuestras actualizaciones.

¿Cuál será el futuro de One UI? ¿Habrá más integración con Windows y Microsoft?

Para mejorar la experiencia de los dispositivos plegables, Samsung sigue trabajando con socios líderes del sector y desarrolladores de aplicaciones de terceros para crear un ecosistema totalmente optimizado que dé vida a la visión de estos nuevos factores de forma. Estad atentos para conocer más detalles sobre esto en el futuro.

Actualmente Samsung no incluye cargadores en muchos de sus móviles, ¿comprenden los consumidores esta decisión o hay quejas?

Hemos descubierto que cada vez más usuarios de Galaxy reutilizan los accesorios que ya tienen y toman decisiones sostenibles en su vida diaria para promover mejores hábitos de reciclaje.

Modelos relativamente baratos como el Galaxy A33 ya no traen cargador Jacinto Araque El Androide Libre

Para apoyar a nuestra comunidad de Galaxy en este camino, estamos haciendo la transición a la eliminación del enchufe del cargador en nuestra última línea de dispositivos Galaxy. Creemos que la eliminación gradual de los enchufes de los cargadores en el embalaje de nuestros dispositivos puede ayudar a abordar los problemas de consumo sostenible y eliminar cualquier presión que los consumidores puedan sentir hacia la recepción continua de accesorios de carga innecesarios con los nuevos teléfonos.

También hemos implementado puertos de carga estandarizados de tipo USB-C desde 2017, por lo que los cargadores más antiguos pueden seguir siendo compatibles con nuestros dispositivos Galaxy más recientes.

¿Cuál cree Samsung que es el futuro de las tablets ahora que Google ha decidido volver a apostar por este formato? ¿Sustituirán a los ordenadores?

La versatilidad de la serie Galaxy Tab S8 la convierte en una gran opción para los consumidores que buscan una potencia informática de primera calidad en un formato portátil, duradero y elegante.

¿Hacia dónde cree que evolucionarán los smartwatches? ¿La salud y el deporte o hay espacio para algo más?

Con una amplia gama de productos, Samsung está en una posición única para crear una experiencia unificada a través de varios puntos de contacto en la vida de los usuarios, desde su teléfono móvil y tablet, hasta sus auriculares y smartwatch.

Samsung Galaxy Watch 5 Series El Androide Libre

Además de las innovaciones de producto, seguimos desarrollando nuevas tecnologías y funciones que utilizan la IA y el 5G para crear conexiones inteligentes y sin fisuras en todos los dispositivos. Con nuestros últimos lanzamientos, estamos representando la culminación de la visión del bienestar y el liderazgo de Samsung en las capacidades avanzadas de salud, así como la demanda de los consumidores de un ecosistema de productos verdaderamente integrado y sin fisuras, redefiniendo la salud digital y el bienestar para todos.

De este modo, Galaxy Watch5 Pro ofrece más funciones que nunca para integrarse perfectamente en las rutinas de los usuarios y ofrecerles una visión total de la salud: desde una herramienta de medición de la composición corporal que proporciona una instantánea completa de la salud general del usuario, hasta datos de recuperación tras el entrenamiento que permiten mejorar la rehidratación y la recuperación, así como capacidades de seguimiento del sueño que le ofrecen más información que nunca sobre cómo lograr un mejor bienestar general.

Muchas gracias a Mark Holloway y a Samsung por la oportunidad de recoger estas palabras. Es innegable que los plegables han llegado para quedarse, pero ese no es el único área en el que Samsung puede seguir influenciando todo el mercado móvil.

