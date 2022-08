El truco de Google que todo el mundo debería conocer ahora es incluso mejor

Google es el buscador por defecto para millones de personas en todo el mundo y, sin embargo, la inmensa mayoría no lo aprovecha del todo bien. Hay funciones que incluso los más veteranos no conocen.

Por ejemplo, ¿sabías que la manera en la que escribes lo que buscas tiene importancia? Puedes obtener resultados diferentes usando comandos o algo tan simple como unas comillas, y controlar estas opciones te puede ayudar a encontrar más rápidamente lo que necesitas.

El mejor truco de Google

El mejor truco de Google, y posiblemente el más usado, consiste en poner la frase que estamos buscando entre comillas, en vez de simplemente poner todas las palabras una tras otra.

Por defecto, si escribes varias palabras en Google, los algoritmos buscarán páginas que contengan esas palabras en cualquier orden, lo que normalmente es mejor si queremos hacer una búsqueda general sobre esos términos. Por ejemplo, si buscamos la siguiente frase: el nuevo google.com, el buscador nos mostrará resultados en los que aparezcan los términos ‘el’, ‘nuevo’ y ‘google.com’. En la práctica, ya no funciona exactamente así, ya que Google entiende mejor las frases que queremos buscar, pero básicamente es así.

Pero ¿y si queremos buscar esa frase concreta? Pues sólo tenemos que poner la frase entre comillas, es decir, “el nuevo google.com”. En ese caso, Google sólo mostrará páginas que tengan esa frase completa, y no mostrará resultados que sólo tengan esas palabras dispuestas a lo largo de la página.

Ahora, Google ha mejorado este truco, y ya no sólo nos mostrará las páginas en las que salga esa frase, también nos mostrará el contexto en el que aparecen. El anuncio de Google explica que el buscador ahora extraerá el texto que rodea a la frase que estamos buscando y lo mostrará, poniendo en negritas la frase buscada.

Esto significa que, en estos casos, la descripción de la página no se mostrará en los resultados. En Google han recibido muchas opiniones que creen que es más importante mostrar el contexto si estamos buscando una frase concreta.

La gran ventaja de esto es que ahora tenemos contexto a la frase que hemos buscado. Hasta ahora, sólo sabíamos que la frase aparecía en el resultado, pero no sabíamos si el contexto era el que necesitábamos. En la práctica, ya no tenemos que entrar en la página para buscar la frase, aunque Google advierte que a veces esto no puede funcionar como debería, ya sea porque la página ha cambiado desde la última vez que sus bots la visitaron, o porque el contenido no está visible.

