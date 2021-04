Hunter Legend llega a Android para seguir los pasos de Archero

Hunter Legend ya está disponible de forma anticipada en la Play Store como un juego muy al estilo de Archero, ese juego de acción que con nuestro arco hemos de ir eliminando a muchos enemigos a través de cientos de niveles.

Y es que no son pocos los clones que han salido a su paso para convertirse en fuente de inspiración para el que tenemos en estas líneas. Loongcheer Game ha sido el editor que ha publicado este juego de acción en la Play Store para echarnos unos buenos ratos cazando bestias.

Caza bestias enormes en Hunter Legend

Hunter Legend en Android Manuel Ramírez

Un juego de acción en el que con gestos controlamos a nuestro cazador que le ha dado por probar suerte en ir de caza a la jungla. El guerrero más poderoso de un clan primitivo se ha de enfrentar a toda suerte de bestias enormes.

Nuestra misión, aparte de cazar todo tipo de animales, es recolectar los materiales que dejan tras de si las bestias eliminadas con nuestra lanza o navaja bien afilada. Esos recursos nos servirán para que nuestro protagonista progrese más rápido e incluso sea capaz de crear su propio equipo de forma totalmente artesanal.

Hunter Legend en Android Manuel Ramírez

En Hunter Legend nos daremos cita con una gran variedad de bestias salvajes como sucederá con el gran y temido dragón que nos saludará en los primeros niveles para ir metiéndonos en la historia.

Gestos para atacar y moverse de forma ágil

Al igual que sucede en Archero, cuando nuestro guerrero esté parado, y mientras esté a la distancia suficiente de alguna bestia, comenzará a usar su lanza para reducir los puntos de vida de todo animal que se le acerque.

Pero donde este juego de acción se distancia del mencionado es en los gestos que podemos usar para realizar todo tipo de golpes especiales. Incluso esos gestos nos servirán para atacar de forma directa con la navaja a todo bicho que tengamos delante.

Mapa en Hunter Legend Manuel Ramírez

Hay otra serie de habilidades especiales para movernos ágilmente entre la gran multitud de bestias que saldrán a nuestro paso. Una de ellos es un combo de saltos para asestar un buen golpe sobre un lobo y usar su cuerpo para saltar de inmediato a otra posición.

Al principio no es fácil controlar este tipo de movimientos, pero después de unos cuantos minutos no deberiáis de tener ningún tipo de problema para manejar a vuestro guerrero que será capaz de quitarse un buen número de bestias con unos cuantos gestos.

Niveles cortos, pero intensos

Hunter Legend es un juego con una física de objetos muy presente en el combate para que en algunos momentos casi sintamos que nos hemos convertido en una bola de pinball recibiendo golpes de lobos, jabalíes y más.

Habilidades en Hunter Legend Manuel Ramírez

No es un juego sencillo si no nos plantamos bien y situamos a nuestro cazador en posiciones donde le sea más fácil enfrentarse a esas bestias. De hecho, si no estamos atentos, esos animales furiosos acabarán con la vida de nuestro simpático guerrero en un santiamén, así que atentos a esas posiciones y a cada uno de los movimientos de todo animal que nos rodee.

Y eso, que ni hemos comentado esos enormes jefes finales que nos desafiarán en multitud de ocasiones. Aprovechamos para dejar bien claro que en el aspecto visual y en el técnico, aunque a veces da algún tirón que otro, Hunter Legend cumple muy bien generando una gran experiencia de juego. Que no se nos olvide que está de forma anticipada en beta.

Hunter Legends está disponible gratuitamente desde la Google Play Store para que disfrutes desde ya de una experiencia de combate con gestos que no deja indiferente a nadie. Y por cierto, no te pierdas lo nuevo de Rovio.

Hunter Legend - Descarga