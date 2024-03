Los humanos estamos desapareciendo de los resultados de búsqueda de Google. A medida que resulta más fácil generar contenidos con herramientas de inteligencia artificial, han aumentado de forma exponencial los contenidos creados por robots en las páginas web. Es probable que sea un sentimiento compartido. Yo, al menos, he dejado de utilizar el buscador para informarme. Solo lo utilizo para comprar. Se calcula, de hecho, que cerca de un 40% de los jóvenes de la así llamada generación Z han abandonado Google para realizar sus búsquedas dentro de plataformas como TikTok.

Ante mis dudas, hace unos meses me comentaron en entornos anglosajones un truco muy utilizado para obtener en Google resultados más humanos. El truco consiste en escribir la palabra clave que nos interesa + “Reddit”. De esta manera, en lugar de aparecer en los resultados de búsqueda páginas web vacuas y de apariencia robótica, el buscador muestra resultados más humanos. Puesto que Reddit es una red social que funciona como un foro en el que la gente escribe y comenta a título personal, en ella uno puede encontrar cualquier tema clasificado y toda clase de hilos con supuestas personas debatiendo en ellos, sobre todo en inglés.

Este truco debió de tener su incidencia entre los ingenieros de Google porque desde julio del año pasado datos de herramientas independientes como Semrush muestran cómo el buscador ha triplicado en sus resultados de búsqueda la presencia de Reddit. Si el 1 de julio de 2023 Reddit aparecía en cerca de 100 millones de resultados de Google, el 1 de marzo de 2024 había pasado a aparecer en más de 269 millones de resultados. La idea, claro, es reducir los contenidos generados por IA, muchas veces demasiado similares entre sí, y hacer reaflorar lo humano en los resultados de búsqueda.

Toma fuerza una noción hasta ahora más bien conspiratoria: la teoría del internet muerto

Es un movimiento interesante por parte de Google, pero presenta sus problemas. De entrada ha ocurrido tan solo en inglés y no hay un equivalente castellano relevante. Por otro lado, resulta que el interior de la misma red social Reddit está también siendo atacado por masas de bots generadores de contenido automático. A medida que se sofistican las herramientas de IA, los contenidos que generan mejoran y logran adquirir apariencia humana. Las máquinas dejan de percibirse como tales y empieza a ser difícil distinguir por la sintaxis o el léxico o la forma expresiva si estamos ante una máquina o un humano. Los primeros casos empezaron a darse en hilos dedicados a ilustración digital y ahora se extienden sin control contenidos escritos pero también audiovisuales indistinguibles, en Reddit y en el resto de redes sociales. Por otro lado, cada vez hay menos métodos fiables para calcular cuál es la cantidad de bots en circulación.

He aquí cuál podría ser el bastión último de lo humano en internet si lo robótico ya es en la práctica indistinguible. Toma fuerza una noción hasta ahora más bien conspiratoria: la teoría del internet muerto. Nacida en 2019 en foros como 4chan propone que la mayor parte del contenido de la red actual es falso, producido por inteligencias artificiales, o bien creado por influencers pagados por gobiernos y corporaciones. Ya sabemos que la primera parte de la teoría ha dejado de ser conspiración: en 2022 casi el 50% del tráfico total de internet lo generaban bots, entes no humanos. Entonces los servicios de generación de contenido apenas empezaban a popularizarse. ¿Cuáles son los porcentajes actuales? Me llaman la atención casos como los de Spotify, donde cantidades de bots crean y escuchan sus propias canciones sin que por allí pase ningún humano. Crean y consumen en nuestra ausencia. ¿Lo disfrutan también?