La imposibilidad de concentrarse

"Vivimos en las imágenes y está muy bien que lo hagamos", pero "el gran problema de nuestro mundo es la falta de concentración", asegura la experta en literatura medieval Victoria Cirlot a Bruno Padilla del Valle (Jot Down). "En realidad una imagen exige contemplarla, interiorizarla y meditarla, del mismo modo que hacemos con un texto –sostiene la autora de Grial. Poética y mito–. Hay que detenerse en las cosas, y esa aceleración que nos conduce a la imposibilidad de concentrarnos sí me parece preocupante en estos tiempos".

La catedrática de la Universidad Pompeu Fabra está convencida de que "no se puede vivir sin las humanidades" "¿Cómo vamos a prescindir de eso que es justamente lo que nos permite vivir?", se pregunta. "Necesitamos de la historia del pensamiento y de la obra de arte –añade–, pero también necesitamos de todo un sistema que nos permita llegar a comprenderlas. Porque de lo que se trata es de comprender".

Karl Ove Knausgård, considerado el mejor escritor noruego desde Ibsen, también cree que necesitamos más sosiego. Así se lo hace ver a Marc García García (ctxt). "Hoy en día todo es instantáneo: las pantallas están por todas partes, y si sucede algo en el mundo todos podemos verlo en directo, así que necesitamos lo contrario: distancia, profundidad, tiempo", asegura el autor de La estrella de la mañana.

"Actuamos como si nos sobrara el tiempo y si hay algo ahora mismo que no tenemos es tiempo", sostiene el cineasta canadiense Xavier Dolan, que estrena la serie La noche que Logan despertó. "No entiendo de qué sirve empeñarse en contar historias cuando todo alrededor se desmorona –se lamenta ante Luis Martínez (El Mundo)–. El arte es inútil y dedicarse al cine, una pérdida de tiempo".

La maldad del ser humano es un asunto que preocupa a muchos creadores. El escritor peruano Santiago Roncagliolo explica a Jaime Garba (Letras Libres) que "solemos creer que los monstruos están afuera y que son otros, que nosotros somos los buenos". "Quiero que el lector se cuestione si no es también un monstruo –confiesa el autor de El año en que nació el demonio–. El thriller me sirve para esa reflexión moral. No quiero que sea solo una historia en la que un detective descubre al asesino (...) La vida no es tan fácil como que tú eres bueno y los demás son malos".

En la misma línea, Juan Carlos Galindo, que acaba de publicar Hontoria, asegura que "la novela negra enseña que el lado oscuro está mucho más cerca de lo que creemos". Cuenta a David Mejía (The Objective) que "el ser humano es capaz de hacer cosas terribles en determinadas circunstancias. No estoy diciendo que todos sean capaces de matar, por ejemplo, pero sí de llegar muy lejos en su lado oscuro bajo ciertas circunstancias. Y luego hay personas que lo tienen muy bien oculto, pero podrían ejercer el mal de manera muy eficaz".

La revista VMagazin ha preguntado a cuatro escritores qué les aporta la literatura. Alicia Giménez-Bartlett afirma que le ayuda a "intentar comprender al que está a tu lado, a comprender lo que pasa (...) a pararme y tratar de comprender lo que veo y me rodea". Luis Alberto de Cuenca asegura que no puede decir que "me haya aportado algo, sino que me ha posibilitado que respire, que salga a la calle y pueda caminar (...) Es como la sangre que circula por mis venas". Para Antonio Lucas, "la literatura es la gran compañía del viaje" que es la vida y "es un gran espejo que se proyecta hacia dentro y hacia los demás". Según Paloma Sánchez-Garnica, "escribir y leer y leer y escribir es una forma de estar en el mundo y ampliarlo, ser consciente de dónde soy y de dónde vengo".

P. S. El escritor vasco Unai Elorriaga cuenta a Maite Redondo (Noticias de Guipúzcoa) que siempre ha querido "escribir un libro de cuentos, pero me han salido novelas". ¿Cómo lo ha solucionado? "Entonces, me planteé inventarme una historia que fuera otro cuento a su vez, porque al final la historia que enmarca o que hila todos los cuentos, es otro cuento. Al final, es una novela que reúne diez cuentos, pero a su vez son 11 cuentos, porque ese hilo es otro cuento más. Me he quedado muy a gusto".

