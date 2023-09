Muere a los 56 años Steve Harwell, líder y fundador del grupo Smash Mouth

El cantante Steve Harwell ha fallecido a los 56 años. El líder del grupo Smash Mouth sufría una insuficiencia hepática y en los últimos compases de su vida ha recibido cuidados paliativos en su casa, según ha informado el mánager de la banda estadounidense. Harwell abandonó la banda en 2021 por problemas de salud física y mental. El músico luchaba contra el alcoholismo y había sido diagnosticado con una enfermedad cardíaca en 2013. Además, en los últimos años una enfermedad neurológica había afectado a su memoria y su habla.

Harwell murió "cómodamente y de manera pacífica" en su casa de Boise (Idaho, Estados Unidos), rodeado de sus familiares y amigos, según ha asegurado el representante a la revista Rolling Stone.

El músico fundó en 1994 la banda Smash Mouth junto al batería Kevin Colman, el guitarrista Greg Camp y el bajista Paul De Lisle en California. De los miembros fundadores solo continúa De Lisle. Harwell, que se retiró de los escenarios en 2021, fue sustituido por el cantante Zach Goode.

[Muere el músico Sixto Rodríguez, protagonista de 'Searching for Sugar Man', a los 81 años]

El primer éxito de Smash Mouth fue en 1997 con la canción "Walkin' on the Sun". En 1999 publicaron el disco Astro Lounge, cuyo tema "All Star" apareció en los créditos iniciales de la película de animación Shrek dos años después, catapultando a la banda al estrellato.

Antes del éxito con Smash Mouth, Harwell formaba parte del grupo de rap F.O.S. El cantante incluso participó en la sexta temporada de Surreal Life, el programa de la cadena VH1, y ha aparecido en muchos otros programas de televisión y radio. También interpetó un papel en la película Ratas a la Carrera , dirigida por Jerry Zucker y protagonizada por Rowan Atkinson, Brecking Meyer y Cuba Gooding J.R.

Algunas de las canciones más populares de Smash Mouth son la citada "All Star", "I'm a Believer", cover de The Monkees (ambas canciones fueron usadas para la banda sonora de la película Shrek), y "Walkin' on the Sun". El grupo Smash Mouth todavía hace giras y ha sacado algunos sencillos originales, pero no ha publicado ningún disco nuevo desde hace una década.

La influencia de músicos como Van Halen, The Waterboys o Elvis Presley configuraron la personalidad artística de Harwell. Su único hijo, Presley Scott Harwell, recibió este nombre en honor del Rey del Rock and Roll. Con apenas seis meses de vida, el hijo de Harwell y su esposa Michelle falleció por una leucemia, por lo que Harwell creó una fundación médica para la investigación de la enfermedad bajo el nombre de Presley.

Sigue los temas que te interesan