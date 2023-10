Muere Enrique Salaberría, uno de los empresarios teatrales más importantes de España

El mundo de las artes escénicas está de luto. Enrique Salaberría Folgado, presidente del Grupo empresarial Smedia, falleció en la tarde de ayer, lunes 16 de octubre, según ha confirmado el Grupo Smedia en un comunicado. El productor y gestor teatral había sido operado la semana pasada de un sarcoma. Sus restos mortales serán trasladados al Tanatorio de Pozuelo de Alarcón.

Salaberría, considerado como uno de los empresarios teatrales más importantes de España, fundó el grupo empresarial Smedia en 1999. Desde entonces, la empresa privada desarrolla un abanico de actividades en el campo de las Artes Escénicas, produciendo y distribuyendo teatro, música y danza en los madrileños Teatro Alcázar, Infanta Isabel, Fígaro, Teatro Gran Vía, Pequeño Teatro Gran Vía, Carlos III de Aranjuez, Teatro Galileo.

Como él mismo explicó a El Cultural en una entrevista, Smedia nació del autoempleo. "Comencé a trabajar sin saber muy bien dónde iba a llegar. Cuando comencé a dirigir el Alcázar tuve la necesidad de contar con un equipo, pero sus costes no los podía cubrir sólo con la actividad del teatro. Ahí inicié un crecimiento natural que me permitió repartir costes. Pero me di cuenta de que aumentaban los gastos de personal, de seguridad social... y, sin embargo, el precio de las entradas no se ha movido desde el año 2000. Como no podíamos cubrirlos con la taquilla, tuvimos que aumentar el volumen de negocio".

El mundo de las artes escénicas está de luto con la pérdida de #EnriqueSalaberría, uno de los empresarios de teatro más importante de España. Presidente del grupo empresarial Smedia, fue miembro fundador de la @academia_aaee. Nuestro cariño más sincero para su familia.

📸©Web… pic.twitter.com/B2I21rrypD — SGAE (@sgaeactualidad) October 17, 2023

Participaba activamente en la Asociación Democrática de Profesionales del Teatro, fomentando y promocionando las Artes Escénicas y era miembro fundador de la Academia de Artes Escénicas de España. En 2017 se puso al frente también de la Fundación SMedia, institución sin ánimo de lucro cuyos recursos se dedican al fomento de la cultura y en especial de las artes escénicas.

Ha fallecido Enrique Salaberria, empresario teatral, enamorado del oficio y amigo. Responsable de tantos éxitos de cartelera que sería agotador detallar. Enorme pérdida para nuestro oficio y para quienes le apreciábamos. Todo mi cariño a Reyes, Elena y sus seres queridos — Goyo Jiménez (@Goyojimenez) October 17, 2023

Diferentes instituciones, como el INAEM, la SGAE, el Teatro Lara o el Teatro Español, han lamentado la pérdida de Salaberría en redes sociales, así como figuras políticas como Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte y Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. También han querido despedirse del productor figuras relevantes en el mundo del espectáculo, como el humorista y actor Goyo Jiménez, quien le ha calificado de un "empresario teatral, enamorado del oficio y amigo. Responsable de tantos éxitos de cartelera que sería agotador detallar". Como homenaje, tendrá lugar un minuto de silencio en todas las funciones de los Teatros del Grupo Smedia.

