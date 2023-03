Premios Oscar, en directo | Nominados, películas y todos los detalles de la gala en vivo

Mejor película

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

Almas en pena en Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

TÁR

El triángulo de la tristeza

Top Gun: Maverick

Ellas hablan

Mejor dirección

Martin McDonagh (Almas en pena en Inisherin)

Daniel Kwan y Daniel Scheinert (Todo a la vez en todas partes)

Steven Spielberg (Los Fabelman)

Todd Field (TAR)

Ruben Östlund (El triángulo de la tristeza)

Mejor actor protagonista

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (Almas en pena en Inisherin)

Brendan Fraser (The Whale)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

Mejor actriz protagonsita

Cate Blanchett (TÁR)

Ana de Armas (Blonde)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (Los Faberman)

Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes)

Mejor actor secundario

Brendan Gleeson (Almas en pena en Inisherin)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Judd Hirsch (Los Fabelman)

Ke Huy Quan (Todo a la vez en todas partes)

Barry Keoghan (Almas en pena en Inisherin)

Mejor actriz secundaria

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Chau (The Whale)

Kerry Condon (Almas en pena en Inisherin)

Stephanie Hsu (Todo a la vez en todas partes)

Jamie Lee Curtis (Todo a la vez en todas partes)

Mejor guion adaptado

Sin novedad en el frente (Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell. Basado en la novela de Erich Maria Remarque)

El misterio de Glass Onion (Rian Johnson)

Living (Kazuo Ishiguro. Basado en Ikiru de Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto y Hideo Oguni)

Top Gun: Maverick (Peter Craig, Justin Marks, Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie. Basado en los personajes creados por Jim Cash y Jack Epps Jr.)

Ellas hablan (Sarah Polley. Basado en el libro de Miriam Toews)

Mejor guion original

Almas en pena en Inisherin (Martin McDonagh)

Los Fabelman (Tony Kushner, Steven Spielberg)

TAR (Todd Field)

Todo a la vez en todas partes (Daniel Kwan, Daniel Scheinert)

El triángulo de la tristeza (Ruben Östlund)

Mejor fotografía

Sin novedad en el frente

Bardo

Elvis

El imperio de la luz

TAR

Mejor montaje

Almas en pena en Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

TÁR

Top Gun: Maverick

Mejor sonido

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Mejor película internacional

Argentina, Argentina, 1985

Bélgica, Close

Alemania, Sin novedad en el frente

Irlanda, The Quiet Girl

Polonia, EO

Mejor película Documental

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

Navalny

Mejor película animada

Pinocho de Guillermo del Toro

Marcel the Shell with Shoes On

El gato con botas

The Sea Beast

Turning Red

Mejor música original

Sin novedad en el frente

Babylon

Almas en pena en Inisherin

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

Mejor canción

Lift Me Up (Black Panther: Wakanda Forever)

This Is A Life (Todo a la vez en todas partes)

Naatu Naatu (RRR)

Applause (Tell It like a Woman)

Hold My Hand (Top Gun: Maverick)

Mejor diseño de producción

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

Babylon

Elvis

Los Fabelman

Mejores efectos visuales

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Mejor vestuario

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Todo a la vez en todas partes

El viaje a París de la señora Harris

Mejor maquillaje y peluquería

Sin novedad en el frente

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Whale

Mejor corto de animación

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

New Moon

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Mejor corto de ficción

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Mejor corto documental

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate