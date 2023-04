Quién fue Moonbin y de qué ha muerto: las claves sobre el dramático final del cantante de ASTRO

La cultura del K-pop, un género musical que incluye diversos estilos como pop, rap, EDM, rock o R&B, vivió este miércoles una jornada de luto por la muerte de uno de sus artistas más representativos. Se trata del cantante, bailarín, actor y modelo de origen coreano Moonbin (cuyo nombre real es Moon Bin). El artista que alcanzó la fama mundial gracias al grupo ASTRO ha fallecido a los 25 años causando una gran conmoción entre sus fans.

La noticia ha supuesto un gran shock para todos los amantes de la cultura K-pop, pero también de todos los aficionados a la música del planeta dada la juventud del artista y, sobre todo, el misterio de la muerte que rodea este caso. Por eso, aunque muchos curiosos se siguen preguntando quién es Moonbin, un artista no tan famoso fuera de su cultura, la pregunta estrella está siendo de qué ha muerto el cantante.

¿Quién era Moonbin?

Moonbin es toda una celebridad en Corea del Sur, país que ha conseguido lanzar al mundo la cultura del K-pop. El integrante del grupo ASTRO estaba considerado como uno de los artistas más polifacéticos de esta corriente, ya que era cantante, bailarín, actor e incluso modelo, además de miembro importante de esta banda.

[¿Quiénes son las reinas de la música K-Pop?]

Nació el 26 de enero de 1998 en Cheongju, provincia de Chungbuk, en Corea del Sur. Desde muy pequeño se convirtió en un niño prodigio, especialmente en un chico imagen que a los seis años ya se transformó en toda una celebridad. Arrancó muy pronto su carrera como modelo y también con actor, ya que tuvo una conexión total con las cámaras y los focos. Con solo 8 años fue protagonista de un importante videoclip, Balloons, del grupo TVXQ, en el que aparecía vestido con un disfraz de tigre.

Sin embargo, su primer gran éxito fue su aparición en Boys Over Flowers, un drama de la cultura K-pop que tuvo un impacto a nivel mundial y que incluso fue traducido al castellano, ya que tuvo un gran tirón en Latinoamérica. A sus 11 años se convirtió en toda una celebridad gracias a la interpretación del personaje infantil de So Yi Jung.

Su incipiente éxito le llevó a fichar por una de las compañías de entretenimiento más importantes, Fantagio, la cual era puntera en el mercado de sellos discográficos, agencias de gestión y capacitación de talentos. Poco a poco fue haciendo más proyectos y obteniendo reconocimientos en varios concursos de modelaje hasta que en 2015 protagonizó la serie web To Be Continued.

En febrero de 2016, ya consolidado como una gran promesa de la cultura K-pop y con los 18 años recién cumplidos, comenzó su trayectoria en el grupo ASTRO. Allí compartió cartel con grandes estrellas como Jinjin, Cha Eun-woo, Rocky, Yoon San-Ha o MJ. Su primer éxito allí fue Spring Up. En paralelo a sus 'pelotazos' musicales, Moonbin no descuidó su carrera como modelo y en el año 2018 alcanzó uno de sus hitos más importantes: ser portada de Men's Health Korea.

Moonbin, estrella del grupo de K-Pop ASTRO

En 2019, cuando Moonbin era toda una celebridad en su país, consiguió alcanzar el estrellato total al protagonizar Moments at Eighteen donde daba vida al personaje de Jung Oh Je. Ese mismo año salió a la luz su primer álbum de larga duración con ASTRO, el cual se llamó All Lights. El estrés de tanto trabajo y tanto proyecto provocó que tuviera que dejar la esfera pública durante unos meses acusando un cansancio acumulado.

No obstante, este parón terminó en 2020 y llegó con más éxitos, especialmente su unión con su compañero de ASTRO, San-Ha, con quien creó un espectáculo ajeno al grupo que se llamaría The Show. Juntos protagonizaron la serie The Mermaid Prince. Poco después lanzaron su propio EP que se llamaría In-Out. El éxito de ASTRO quedó engullido por los efectos de la pandemia provocada por la Covid-19, ya que diversos problemas afectaron al grupo hasta llevarlo a su ocaso. Los años 2022 y 2023 confirmaron la caída de una de las bandas más exitosas del panorama artístico coreano reciente.

¿De qué ha muerto Moonbin?

Al parecer, la causa de la misteriosa muerte estaría relacionada con una crisis personal de Moonbin. Al menos así subyace tras lo sucedido en sus últimos espectáculos. El declive de ASTRO tras el estallido de la pandemia y los diversos problemas internos del grupo afectaron al cantante, actor y modelo coreano.

Moonbin y San-Ha aprovecharon la crisis del grupo para seguir realizando shows en solitario por toda Asia. Sin embargo, tras su último concierto celebrado en Bangkok, el artista de 25 años aseguró que no estaba pasando por un buen momento y que no se sentía del todo bien. Por eso decidió hacer un pequeño retiro y descansar unos días en su hogar en Corea del Sur.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 아스트로 (@officialastro)

Ahora, sus fans se preguntan si en aquel momento, Moonbin ya sabía que esa iba a ser su última aparición a pesar de que por delante tenía una gran gira montada en la que incluso iba a expandir su éxito hasta Latinoamérica. En el mes de junio tenía paradas importantes en México, Chile y Brasil.

Sin embargo, este miércoles 19 de abril se notificó su triste fallecimiento después de ser encontrado en su hogar del distrito de Gangnam. Su propio representante fue quien halló el cuerpo ya sin vida del afamado artista. Rápidamente avisó a la policía, los cuales se personaron en el lugar de los hechos para intentar averiguar lo sucedido.

De momento, las primeras investigaciones de los cuerpos de seguridad apuntan a un posible suicidio ya que Moonbin parece haber decidido poner fin a su vida de forma prematura. En un comunicado, las autoridades coreanas confirmaron la versión avanzada por varios medios de comunicación: "Parece que Moonbin se quitó la vida. Actualmente estamos discutiendo la posibilidad de una autopsia para determinar la causa concreta de la muerte". Un final muy triste para un joven que vivió deprisa siempre al calor de los focos y que revolucionó la cultura del K-pop.

