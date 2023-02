Una mujer rompe por accidente una escultura de Jeff Koons valorada en 42.000 dólares

Una mujer ha roto de forma accidental una escultura del estadounidense Jeff Koons valorada en 42.000 dólares que se exhibía en una feria de arte de Miami (Estados Unidos). Según han informado los medios locales, la mujer en cuestión posee un alto nivel adquisitivo, por lo que el coste de los daños no le supondría ningún problema.



La escultura de porcelana "Balloon Dog", de unos 38 centímetros de alto y de color azul, formaba parte de las piezas que se iban a exponer en la feria Art Wynwood de Miami, en el sur de Florida, y que el viernes abrió las puertas de su décima edición.



De acuerdo al diario local Miami Herald, la mujer, que no ha sido identificada, no tendrá que pagar por la pieza que acabó en el suelo hecha trizas en vista de que la escultura estaba asegurada.

Escultura "Balloon Dog" antes de ser destrozada en la exposición.

