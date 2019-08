Así es Beer&Food, el dueño de Tommy Mel's que quiere dominar el mercado de las franquicias

El modelo de negocio de franquicias es un formato habitual en el mundo de la restauración. Marcas internacionales como McDonald's, Burguer King o Telepizza funcionan de esta manera, y su éxito y difusión es conocido y reconocido en todo el mundo.

Ser el líder en un mercado tan complejo y poblado como este, con firmas que tienen gran penetración y trayectoria, no es tarea fácil. Pero en Beer&Food no temen a los retos. Este grupo nació en 2008 de la mano de Heineken, como parte de su estrategia de crear una división de restauración, y desde entonces no ha parado de crecer.

El salto definitivo lo dio en 2018, cuando el fondo de capital de inversión Abac Solutions (SCA) SICAR, en coinversión con el equipo directivo de la compañía liderado por Sergio Rivas, adquirieron a Heineken el 100% de la sociedad.

Paz Serrano, directora de Expansión y Franquicias de Beer&Food.

"Desde entonces el grupo ha sufrido una transformación radical, reorganizando y aumentando su portfolio de marcas y convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas del sector durante este año y medio", explica Paz Serrano, directora de Expansión y Franquicias de Beer&Food.

Ahora, este grupo de restauración gestiona más de 400 restaurantes que reciben al año más de dos millones de visitas y que dan trabajo, de manera directa e indirecta, a 4.300 personas.

Gestionan siete marcas, tanto internacionales (como es el caso de Tony Roma's y Carl's Jr.), como de creación propia (el restaurante mexicano La Chelinda y los diner americanos de Tommy Mel's) y licencias de las marcas cerveceras de Heineken (en locales de Casa Gambrinus, Official Irish Pub y Cruz Blanca).

Expansión de la marca

En una gran empresa de restauración, crecer es el objetivo. Por eso, Beer&Food ha diseñado e implantado un ambicioso plan de expansión para las marcas que gestiona. Esto no quita que el proceso para ello sea delicado, estudiando minuciosamente cada paso a dar para cuidar las firmas que se sitúan bajo su paraguas.

"Cada marca requiere de especificaciones técnicas muy concretas, donde debemos tener en cuenta el perfil del público, niveles de tránsito, amplitud y disposición del local, la oferta comercial y de restauración disponible en la zona, entre otras circunstancias", afirma Serrano, cuyo departamento está al cargo de este proceso.

Con el estudio de la expansión realizado, se elaboran las previsiones, que sirven para establecer los objetivos de crecimiento. Para Beer&Food, la meta es la apertura de más 250 nuevos restaurantes, entre todas sus marcas, durante los próximos cinco años.

¿Nuevas firmas?

El proceso de expansión podría no darse sólo dentro de las marcas que ya gestiona Beer&Food, sino que el abanico de firmas bajo su paraguas podría crecer. El grupo está estudiando también otros sectores de la restauración que les interesan para analizar su posible éxito en España.

"Como gran grupo siempre estamos atentos a todas la oportunidades que puedan surgir. Hay segmentos interesantes como la comida asiática, la italiana o el coffee&bakery en los que sin duda nos gustaría tener presencia", declara Serrano.

De hecho, la selección de nuevas marcas es un aspecto fundamental dentro del modus operandi del grupo. En 2018 incorporaron a su portfolio a Carl's Jr. y a Tony Roma's, así que esto no es algo nuevo para ellos.

"Contamos con gran experiencia a la hora de identificar aquellas firmas que tengan un gran potencial, para convertirlas en inversiones rentables y sostenibles a largo plazo", explica la directora de Expansión y Franquicias de Beer&Food.

Apertura de franquicias

Cuando un inversor desea abrir una franquicia de alguno de los restaurantes de las marcas de Beer&Food, lo primero que debe hacer es ponerse en contacto con el departamento que dirige Paz Serrano. Allí, el equipo escucha las inquietudes y expectativas del potencial franquiciado para elaborar un plan de negocio personalizado.

Una vez se aprueba al potencial franquiciado, el grupo le ofrece un apoyo integral, desde la selección de la ubicación, hasta la asesoría legal o la financiación, entre otras cuestiones.

Imagen del interior del restaurante Carl's Jr. de Fuencarral.

En concreto, el pasado 8 de julio Beer&Food llegó a un acuerdo con BBVA para que ofreciera condiciones de financiación ventajosas y personalizadas a sus franquiciados, tanto los ya existentes como los futuros.

Tras la apertura, el papel del grupo de restauración sigue siendo importante y activo. "Mantenemos reuniones periódicas con ellos, apostamos por la continua formación y organizamos visitas a los restaurantes para estar informados de lo que es relevante para el franquiciado", comenta Serrano.

Asimismo, Beer&Food pone a disposición de sus nuevos socios una serie de herramientas de gestión y evaluación, así como de marketing y promoción. "Somos un equipo antes, durante y después", afirma la directora de Expansión y Franquicias del grupo.