A LOS LEONES: Alfredo Fernández Agras (NH) y Acacio Rodríguez (Duro Felguera)

Marejada en el consejo de administración de NH Hotel Group. Han sido dos años revueltos para la hotelera y, a la vista del caldeado ambiente en su última junta de accionistas, el camino que está por venir no será sencillo.

Después de meses de incertidumbre sobre quién sería el socio que sustituiría a la china HNA en el accionariado, el aterrizaje de Minor International ha removido aún más las aguas. Desde Hesperia, que ostenta un 9% del capital, han levantado la liebre: acusan al presidente Alfredo Fernández Agras de tener una "agenda oculta" para favorecer que la tailandesa se haga con el poder en NH "al menor precio posible".

El presidente se defiende, asegura que vela por el interés de todos los accionistas, no sólo por los del fondo que le propuso como dominical, Oceanwood, y que vendió su cupo a Minor hace unas semanas. Asegura que, al nivel actual, la oferta de Minor no les encaja, como no encajó la propuesta por Barceló para crear un gigante hotelero nacional.

Pese a las explicaciones de Fernández Agras, la animadversión de los minoritarios a la llegada del nuevo accionistas empañó una cita en la que la hotelera quería dejar constancia de la buena marcha de su negocio. A punto de cerrar el primer semestre, ya ven cumplidas sus metas para este año. Además de reducir su deuda, los ingresos y el Ebitda del ejercicio siguen la senda ascendente que marcó 2017. La confianza es tal, que la hotelera se ve con capacidad de crecer de forma inorgánica a partir del próximo año. Eso sí, con cautela, sin buscar ser el más grande, sino "el más rentable".

Falta ver si la brecha en su consejo de administración permite a la gerencia continuar con la labor titánica que han logrado en los dos últimos años.