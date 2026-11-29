Vavassori y Musetti celebran un punto contra España en la final de la Copa Davis. REUTERS

Musetti y Vavassori salvaron una bola de set y acabaron solventando el partido en un final muy ajustado (6-2, 7-5).

Alcaraz y Granollers se quedan a las puertas de la remontada e Italia conquista su cuarta Copa Davis de forma consecutiva

El sueño de la Armada volvió a morir en la orilla. Carlos Alcaraz y Marcel Granollers cayeron en el definitivo partido de dobles ante Lorenzo Musetti y Andrea Vavassori (6-2 y 7-5) y condenaron a España a perder la final de la Copa Davis por segundo año consecutivo.

El desenlace certifica, además, una dinastía incontestable en el tenis mundial: Italia levanta su cuarta Ensaladera seguida y prolonga una hegemonía que, a día de hoy, parece no tener techo.

La derrota escuece especialmente por lo cerca que estuvo de cambiar el guion en el choque decisivo. Tras un primer set arrollador de la dupla transalpina, Alcaraz y Granollers se rebelaron contra el destino, apretaron los dientes y llevaron la segunda manga al límite.

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La pareja española llegó a tener en sus manos una bola de set que habría forzado el parcial definitivo, pero dejó escapar la oportunidad de oro y acabó pagando el peaje con un break letal que apagó cualquier atisbo de remontada.

Fue el amargo epílogo a una eliminatoria extenuante en la que España se vació de principio a fin. La final arrancó con el titánico esfuerzo de Rafa Jódar, que acarició la campanada ante Musetti antes de ceder en tres sets, y recobró el pulso gracias a la exhibición de un Alcaraz intratable frente a Flavio Cobolli.

El murciano cumplió con su cometido para forzar el todo o nada, pero el oficio y la solidez italiana en el dobles terminaron inclinando la balanza en los momentos de la verdad.

Mientras la pista estalla en júbilo para celebrar el póquer histórico de un bloque italiano que gobierna con mano de hierro el torneo por naciones, a España le toca digerir otro golpe durísimo en el último peldaño.

La Armada se marcha con la cabeza alta tras volver a tutear a la campeona hasta el último aliento, pero con la espina clavada de ver cómo la Ensaladera vuelve a escaparse cuando ya se rozaba con la yema de los dedos.

Desorientados

El choque definitivo arrancó torcido para los intereses españoles. Alcaraz y Granollers entraron en la pista con más dudas que certezas y, aun así, tuvieron en su raqueta la oportunidad de golpear primero con dos bolas de rotura para situarse 0-2.

Sin embargo, las dejaron escapar y el perdón se paga caro en una final. Musetti y Vavassori escaparon del apuro y, sin conceder respiro, castigaron el titubeo español quebrando su servicio en el juego inmediatamente posterior para adueñarse del marcador.

A partir de ese instante, la pareja italiana jugó a placer. Un turno de saque resuelto en blanco confirmó la ventaja y elevó el 3-1 al electrónico, poniendo contra las cuerdas a una España obligada a desperezarse.

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El equipo nacional encontró un breve respiro aferrándose al servicio de Alcaraz, que sirvió para acortar distancias y maquillar temporalmente las sensaciones, pero el espejismo duró poco frente a la solidez y el entendimiento de sus rivales.

La sentencia llegó en un juego dramático que terminó cayendo del lado transalpino para firmar un nuevo break y disparar el marcador hasta el 5-2. Con el set en sus manos, Musetti y Vavassori no dieron opción a la réplica y abrocharon el 6-2 con una solvencia aplastante.

El rugido de rabia de ambos, fundido con la ovación atronadora de la grada, certificó la enorme superioridad italiana en este primer asalto. A España, desbordada y sin chispa, solo le queda resetear de inmediato y elevar drásticamente su nivel si no quiere ver escaparse la Ensaladera.

La puntilla

España reaccionó a tiempo en la reanudación, levantando un comprometido 0-30 en su primer turno de saque. Aunque Italia respondió con un juego en blanco, el guion cambió por completo y el segundo parcial se instaló en una igualdad máxima hasta el 3-3.

Fue entonces cuando llegó uno de los momentos más delicados de la final: con servicio español, los transalpinos dispusieron de dos bolas de break que olían a sentencia. Sin embargo, emergió un Granollers excelso para apagar el incendio y mantener con vida a la Armada.

Musetti y Vavassori siguieron cerrando sus turnos con facilidad hasta situar el 4-4, empujando el encuentro hacia su fase crítica. Con la tensión disparada, España rozó el golpe de efecto al resto: remontó un 40-0 en contra para fabricarse una oportunidad de oro con bola de set, pero no logró aprovecharla y el marcador se clavó en un eléctrico 5-5.

Musetti y Vavassori celebran un punto contra España. REUTERS

El perdón terminó resultando letal. Sin tiempo para digerir la ocasión perdida, Alcaraz y Granollers cedieron su saque en el momento más inoportuno y dejaron el título en bandeja a los vigentes campeones.

Con la gloria al alcance de la mano, Musetti y Vavassori no titubearon y cerraron el definitivo 7-5 para desatar el delirio transalpino. El último punto certificó la cuarta Copa Davis consecutiva de una Italia imperial y condenó a España a sufrir, por segundo año seguido, el amargo sabor de quedarse a las puertas de la Ensaladera.