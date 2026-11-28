El mejor Jódar se lleva el primer punto y pone a España a un paso de la final de la Copa Davis al batir a Cameron Norrie

Rafa Jódar cumplió con nota en el estreno de España en las semifinales de la Copa Davis. El tenista madrileño derrotó a Cameron Norrie por 6-2 y 7-5, en algo más de hora y media, y dio a su equipo el 1-0 ante Gran Bretaña en la SuperTennis Arena de Bolonia. Ahora Carlos Alcaraz tiene la opción de cerrar la eliminatoria y llevar a España a la final. [Narración y estadísticas: Cameron Norrie - Rafa Jódar]

El partido tenía mucho en juego. Si Jódar perdía, la serie podía acabar en un dobles en el que los británicos llegaban como favoritos, con Henry Patten y Neal Skupski, número 1 y número 3 de la especialidad. El joven de Leganés, de 20 años y décimo del mundo, no dejó que ocurriera.

Frente a un rival de mucha experiencia, número 52, impuso su ritmo desde el primer juego.

El primer set fue suyo con claridad. Jódar rompió pronto, mandó con la derecha y se movió con comodidad en la pista rápida cubierta. Norrie, que había sumado su punto ante Alemania en la ronda anterior, apenas encontró recursos para cambiar la dinámica.

El segundo parcial fue más disputado. El británico subió el nivel y trató de alargar los intercambios, pero Jódar mantuvo la calma y sostuvo su saque. Llegó al desenlace con el marcador a favor y selló el 7-5 con un resto profundo que desarmó a Norrie.

El público español, mayoritario en Bolonia, celebró el último punto con el canto del equipo.

Era el tercer duelo de la temporada entre ambos y el tercero que ganaba el español. Antes se había impuesto en Acapulco y en el Conde de Godó, los dos por 6-3 y 6-2. Esos precedentes pesaban en el ánimo del británico, que antes de la eliminatoria admitió: "Jódar me ha destrozado dos veces".

Rafa Jódar, en su partido contra Norrie en la Copa Davis. EFE

Jódar da un paso adelante

El triunfo confirma además su buen momento con la selección. Jódar sigue invicto en la Davis tras remontar contra Rodionov en cuartos, cuando perdió el primer set y ganó los dos siguientes.

Llegó a Bolonia tras una temporada con cerca de setenta partidos, pero la dinámica del grupo parece haberle dado energía. Él mismo había avisado de su actitud: "Tenemos un día de descanso que creo que me viene bien para el cuerpo", dijo antes del choque.

El capitán, David Ferrer, acertó con su elección y ahora mira a la segunda prueba de la tarde. Alcaraz, que no jugaba la Davis desde noviembre de 2024, se mide a Arthur Fery, número uno británico, en un duelo inédito entre ambos. Si el murciano vence, España jugará la final por segundo año consecutivo.

Allí espera Italia, vigente campeona, que disputará el partido por el título el domingo a las 15:00.