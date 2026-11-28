Alcaraz no da opción a Fery, despeja todas las dudas y España buscará la 'vendetta' con Italia en la final de la Davis

Carlos Alcaraz no dejó espacio a la duda. El número 3 del mundo derrotó a Arthur Fery por 6-2 y 6-1 en 72 minutos y selló el pase de España a la final de la Copa Davis, donde se medirá de nuevo a Italia este domingo, a partir de las 15:00 horas. Será la revancha de la final del año pasado, en la que los italianos se llevaron la Ensaladera en el mismo escenario. [Narración y estadísticas: Carlos Alcaraz - Arthur Fery]

Alcaraz regresaba a la competición seis días después de coronarse en las ATP Finals de Turín, con una racha de catorce victorias consecutivas y los títulos de Viena, París y Turín en su zurrón. Llegaba, sin embargo, con la precaución de proteger el isquiotibial izquierdo y la rodilla derecha, y el equipo de David Ferrer lo había reservado en cuartos frente a Austria.

En Bolonia respondió con una exhibición. Fery, número 32 del mundo y semifinalista en Wimbledon, apenas pudo disputarle los puntos, y el murciano volvió a la Davis, dos años después, con la autoridad de siempre.

El propio Alcaraz se mostró satisfecho: "Ha sido un partido muy completo, muy bueno". Explicó que su rival intentó hacer cosas a las que no está acostumbrado y que él lo aprovechó "al máximo".

Destacó que en pista rápida "con un golpe normalito" se puede entrar en el punto y dijo confiar mucho en su movilidad, sus giros y su capacidad de defender y atacar. Su plan fue estar "controlados, tranquilos" y guardar energía "para mañana, que vamos a necesitarla".

Ferrer subrayó el mérito del triunfo: "No olvidemos que [Fery] viene de ser semifinalista en Wimbledon. Carlos es tan bueno que parece que el rival sea menor".

El capitán admitió que no era sencillo, pues el murciano llegaba de Turín y debía adaptarse a unas condiciones distintas, pero confía en que estará "más que preparado" para la final.

Carlos Alcaraz, en la Copa Davis. Reuters

Con este resultado, España accede a su 12ª final de la Copa Davis y la segunda consecutiva. Lo hace sin necesidad de dobles, pues la ventaja de 2-0 llegó por dos victorias individuales claras. Ferrer, que gestionó con cuidado la rotación de sus jugadores durante la semana, vio cómo su plan salía a la perfección.

El capitán restó protagonismo a su papel: "Después de cenar hablo con ellos, pero lo simplifico mucho todo. Le doy importancia a la competición, que estén preparados para competir. El capitán es importante, pero más lo son los jugadores. La importancia la tienen ellos".

España quiere 'vendetta'

Alcaraz tendrá además la cita con Italia en su casa y sin Jannik Sinner en sus filas. Aun así, el equipo anfitrión cuenta con Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti y Matteo Berrettini, y llega como vigente campeón de las tres últimas ediciones.

El murciano reconoció que será su primera final de Davis y rechazó el papel de líder: "Me da cosa hacer de líder o intentar darle nociones. No debo hacerlo". Se apoyará en el grupo, en el capitán y en Marcel Granollers, e intentará vivirlo como una jornada normal. "Si me necesitan, aquí estaré para el equipo", concluyó.

Antes, Rafa Jódar había adelantado a España al batir a Cameron Norrie por 6-2 y 7-5. El equipo busca su séptima Ensaladera, la primera de Alcaraz.