Dani Mérida acerca a España a las semifinales de la Copa Davis: vence a Schwaerzler y logra el primer punto en la eliminatoria

Dani Mérida ha dado el primer paso para que España se enfrente a Gran Bretaña en las semifinales de la Copa Davis. El madrileño, que ha entrado en la dinámica del equipo en el último momento tras la lesión de Alejandro Davidovich, se impuso a Joel Schwaerzler por 6-4 y 6-4 [Narración y estadísticas del partido].

El madrileño hizo un partido perfecto. Supo frenar el ímpetu del tenista austriaco al comienzo del encuentro y mostrando una versión muy madura fue ganándole terreno hasta que con un break le bastó para llevarse el primer set, y otra rotura en la segunda manga le dio la victoria.

Era el favorito y no falló a la cita en la ciudad italiana de Bolonia. No le pudieron los nervios a pesar de no haber comenzado con las mejores sensaciones la eliminatoria, pero aun así defendió un servicio que no cedió durante todo el partido.

El banquillo de España celebra durante el partido de Dani Mérida. Reuters

En sus dos encuentros disputados en la Copa Davis, Dani Mérida ha demostrado que tiene carácter y recursos para competir en una de las citas más exigentes del tenis. En septiembre, en Santiago de Chile, logró remontar ante Alejandro Tabilo con el público en contra.

Unos meses después, en Bolonia, volvió a exhibir su capacidad de resistencia para superar a un complicado Joel Schwaerzler, que le puso contra las cuerdas en los primeros compases del partido.

De menos a más

El inicio del encuentro fue complicado para el español. Mérida saltó a la pista con cierta timidez, condicionado por los nervios y el ambiente, mientras Schwaerzler imponía un ritmo de golpeo que hizo saltar las alarmas.

David Ferrer, capitán de España, aprovechó los primeros descansos para animar a su jugador y tratar de cambiar la dinámica. Los consejos del alicantino surtieron efecto.

Mérida comenzó a soltarse y, pese a las dificultades, supo mantenerse dentro del partido. Salvó una bola de break en cada uno de sus dos primeros turnos de saque y fue ganando confianza con el paso de los juegos.

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Schwaerzler, por su parte, fue perdiendo parte de la eficacia con la que había arrancado. El austríaco dejó de encontrar tantos golpes ganadores y permitió que el madrileño tomara la iniciativa.

Mérida aprovechó la oportunidad y logró un break en el tramo final para llevarse el primer set, antes de conseguir otra rotura al comienzo de la segunda manga que le permitió encarrilar el triunfo.

La victoria tuvo un significado especial para el español, que se fundió en un abrazo con Ferrer después de que el capitán confiara en él para una responsabilidad nada sencilla.

También recibió la felicitación de Carlos Alcaraz, que ya había mostrado públicamente su confianza en Mérida y destacó después del encuentro el nivel de su compañero.

En las manos de Jódar

Con dos victorias en sus dos partidos de Copa Davis, Dani Mérida ha demostrado que cuenta con las cualidades necesarias para hacerse un hueco en esta competición.

Su participación en una hipotética semifinal podría ser más limitada si España consigue avanzar, debido al probable regreso de Alcaraz a la alineación.

La Selección ya tiene el primer punto de la eliminatoria en Bolonia, un paso más en su objetivo de conquistar la séptima Ensaladera. España necesita seis puntos para levantar el trofeo y dos para asegurar su presencia en semifinales, donde le espera Gran Bretaña.

Ahora, la responsabilidad queda en manos de Jódar, que tendrá la oportunidad de acercar a la Armada a la siguiente ronda.