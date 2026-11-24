Jannik Sinner se pierde el Open de Australia tras operarse la rodilla: sigue su calvario y estará tres meses de baja

Jannik Sinner no disputará el próximo Open de Australia después de someterse este martes a una operación en la rodilla derecha en Turku, Finlandia.

El italiano, apartado de la competición desde su victoria en Wimbledon en julio, afronta una recuperación estimada de tres meses. La intervención prolonga su ausencia y frustra el objetivo de reaparecer en enero en Melbourne, donde ha conquistado dos títulos.

La operación fue realizada por el especialista Lasse Lempainen y concluyó satisfactoriamente, según informó Rai Südtirol, la delegación de la radiotelevisión pública italiana en la región natal del jugador.

Herbert Schönhuber, médico del tenista, se desplazó con él a Finlandia y confirmó a ese medio el resultado de la intervención. "Jannik Sinner fue operado con éxito en su rodilla derecha en Finlandia", comunicó la cadena.

Durante la cirugía se amplió la banda iliotibial, la estructura sobre la que se ha actuado para intentar resolver las molestias persistentes. Según la explicación de Schönhuber difundida por el citado medio, se eligió esta técnica por considerarla la alternativa menos agresiva para solucionar el problema de manera duradera.

El horizonte inicial queda ahora fijado en aproximadamente tres meses, frente a los cálculos previos que contemplaban hasta cuatro.

Melbourne tendrá que esperar

El calendario deja al número dos del mundo sin margen para llegar al primer Grand Slam de 2027, cuyo cuadro principal comenzará el 17 de enero.

La cita australiana había sido su referencia para volver al circuito: este mismo mes todavía expresaba su confianza en competir allí, aunque insistía en que no aceleraría su recuperación. La necesidad de pasar por el quirófano ha obligado a modificar aquellos planes.

Sinner, durante un partido de Wimbledon. REUTERS

El contratiempo resulta especialmente significativo por el vínculo deportivo del italiano con Melbourne. Sinner ganó el torneo en 2024 y 2025, pero no podrá buscar una tercera corona en la próxima edición.

Carlos Alcaraz, vencedor del último Open de Australia, llegará como vigente campeón a una competición que pierde a uno de sus principales aspirantes antes incluso de que arranque la nueva temporada.

Una ausencia desde julio

El último partido de Sinner se remonta a Wimbledon, donde levantó en julio el quinto título de Grand Slam de su carrera. Desde entonces, la lesión de rodilla ha impedido su regreso.

El tratamiento conservador no permitió resolver las molestias y la cirugía terminó convirtiéndose en la opción elegida para tratar de cerrar un periodo de inactividad que ya supera los cuatro meses.

La recuperación coincide, además, con una etapa de cambios alrededor del tenista de 25 años. Su relación profesional con Darren Cahill ha terminado y Magnus Norman se ha incorporado al equipo técnico.

Sinner también había explicado que perdió bastante peso tras una operación de amígdalas y que estaba recuperando masa muscular. A ese trabajo se suma ahora la rehabilitación de la rodilla, sin una fecha oficial de vuelta a la competición.

Los tres meses previstos constituyen una estimación de recuperación, pero no el anuncio de su participación en un torneo concreto.