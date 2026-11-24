David Ferrer, 44 años, sobre su infancia: "Mi hermano mayor fue campeón de España a los 14 y paró para trabajar en la obra"

Detrás de la exitosa trayectoria deportiva de David Ferrer se esconde una memoria forjada en pistas de tierra batida, frontones y decisiones tempranas.

El extenista alicantino echó la vista atrás en una charla pausada para desgranar cómo fueron aquellos primeros pasos en el deporte de la raqueta y desmontar, de paso, algún mito recurrente sobre sus orígenes familiares. Todo comenzó como un simple pasatiempo doméstico a orillas del Mediterráneo.

"Yo empecé con seis, siete años en el Club de Tenis Jávea. Jávea es un pueblo de la costa de Valencia y mi padre jugaba a nivel social a tenis. Ahí fue donde empecé. También tengo un hermano mayor que tiene tres años más que yo, entonces imitaba un poco lo que ellos hacían", recordó en el podcast Tennis Insider Club.

La admiración hacia su hermano Javier resultó determinante en aquel flechazo infantil con el juego: "Me gustó mucho porque como mi hermano mayor jugaba tenis, era como mi ídolo un poco. Lo imitaba y me lo pasaba muy bien. Sobre todo, jugaba mucho al frontón, que ahora ya no existe, ahora hay pistas de pádel. Veía la televisión e imitaba a jugadores".

El talento infantil pronto obligó a tomar decisiones complejas. Apenas iniciada la adolescencia, recibió una propuesta federativa que cambió el rumbo de su juventud:

"Con catorce años tuve la oportunidad de que me dieran una beca. Me ofrecieron la oportunidad de entrenar en la Federación Catalana de Tenis sin coste económico. Ya sabéis que el tenis siempre tiene un coste grande, más bien. Ahí me fui a Barcelona hasta los dieciocho años y así empezó mi aventura ya un poco más profesional en el tenis".

Aquel traslado supuso un choque emocional mayúsculo para alguien de su edad. "Fue duro porque con catorce años irte de casa… Ahora puedes entrar en cualquier academia de tenis, hay muchas, pero ahí no había. Yo me tenía que ir y estaba muy solo. Para mis padres no lo sé, pero ahora lo pienso y, como tengo un hijo, digo: catorce años era muy pequeño para irme", admitió al evaluar la distancia.

David Ferrer. EFE

Durante la conversación, el de Jávea aprovechó para deshacer una conocida confusión biográfica que la prensa le atribuyó durante años: la supuesta renuncia temporal al tenis para emplearse en el sector de la construcción.

Con naturalidad, aclaró la anécdota: "Eso se tergiversó, porque esto lo hizo mi hermano, pasó con mi hermano. Yo conté la historia y me la añadieron a mí. La verdad es que mi hermano fue campeón de España de tenis con catorce años y luego sí que paró, trabajó con mi tío, que trabajaba en la obra, y luego volvió a jugar al tenis".

Aquella vivencia familiar, sin embargo, ilustró el camino sinuoso que ambos recorrieron antes de que David consolidara su carrera en la élite.