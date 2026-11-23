Jannik Sinner se operará de sus problemas en la rodilla y estará cerca de cuatro meses de baja

El silencio mediático y la incertidumbre que habían rodeado al entorno de Jannik Sinner durante las últimas semanas parece llegar a su fin.

El transalpino pasará finalmente por el quirófano para solucionar los graves problemas estructurales que padece en el menisco de su pierna derecha, asumiendo así de manera oficial el fracaso del tratamiento conservador por el que apostó ciegamente el pasado mes de octubre.

Sinner, que lleva sin competir en un partido oficial desde que saboreara la gloria máxima al coronarse en la pista central de Wimbledon a mediados de julio, se enfrenta ahora a un durísimo golpe de realidad.

Durante meses, la hoja de ruta de su equipo técnico y médico pareció inamovible, basándose en la prudencia, la fisioterapia continuada y un control milimétrico de las cargas de trabajo en el gimnasio.

No obstante, el implacable paso del tiempo ha demostrado que la articulación no estaba regenerándose. Cada vez que el jugador intentaba elevar mínimamente la intensidad sobre la pista para poner a prueba sus apoyos y frenadas, la rodilla dictaba una sentencia letal y el dolor reaparecía con crudeza, bloqueando cualquier atisbo de avance.

Rumbo a Finlandia

Ante la evidencia del estancamiento clínico y la absoluta certeza de que el tejido dañado no va a sanar por sí solo mediante el reposo, el equipo del italiano ha tenido que pulsar el botón rojo de emergencia.

Para atajar el problema de raíz, el tenista ha hecho las maletas y viajará de inmediato a Finlandia, poniendo el futuro de su carrera deportiva y la viabilidad de su maltrecha rodilla en las manos del reputado doctor Lasse Lempainen.

Este cirujano finlandés, una verdadera eminencia en la ortopedia deportiva y célebre en toda Europa por haber reconstruido las articulaciones de múltiples estrellas del fútbol y del deporte de élite, será el encargado de llevar a cabo la delicada intervención quirúrgica.

La visita a la clínica nórdica, que en los mentideros tenísticos se valoraba hace apenas unos días como un simple viaje de consulta para buscar una segunda opinión internacional, se ha convertido de forma irremediable en una parada obligatoria para operar.

Aceptar el paso por el bisturí a estas alturas del año supone un auténtico seísmo para la planificación deportiva de Sinner. Los informes médicos estiman que el tiempo necesario para la baja, la recuperación y la posterior readaptación física a la exigencia del circuito profesional será de aproximadamente cuatro meses.

Los plazos biológicos que exige un posoperatorio de estas características son del todo implacables y borran de un plumazo su presencia en el primer gran objetivo del año: el Open de Australia del próximo mes de enero.

Si la rehabilitación transcurre sobre raíles, sin contratiempos ni recaídas inesperadas, su ansiado regreso a las pistas podría retrasarse hasta la gira de pista dura primaveral en Estados Unidos o demorarse directamente hasta el inicio de la temporada europea sobre tierra batida.

El abismo del ranking

Este abismo temporal de inactividad agravará unas consecuencias matemáticas que ya se perfilan como devastadoras.

El casillero ATP de Sinner sufrirá una sangría constante de puntos a medida que se vayan descontando los logros cosechados la pasada campaña, un descenso a los infiernos que le empujará irremediablemente fuera de la élite del Top 100 mundial.

Cuando su rodilla le permita volver a pisar el circuito, Sinner dependerá en exclusiva del Ranking Protegido, la herramienta de la ATP para lesiones de larga duración. Esta salvaguarda legal le garantizará poder inscribirse en los cuadros principales de los Grand Slams y Masters 1000, pero no le otorgará la condición de cabeza de serie.

El capricho de los sorteos le dejará totalmente expuesto a cruces fratricidas en las primeras rondas contra los pesos pesados del circuito.

El desafío mayúsculo que aguarda a Sinner trasciende ahora las asépticas paredes del quirófano finlandés. Su esperado regreso exigirá una resiliencia mental para asimilar su nueva realidad, sacudirse el inevitable óxido de la inactividad y volver a escalar hacia la cima del tenis.