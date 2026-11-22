Rafa Nadal, 40 años, sobre su inversión en hoteles: "Es lo que hice durante la mitad de mi vida, y sé lo que más me gusta"

Rafa Nadal ha trasladado a los negocios una experiencia acumulada durante décadas de viajes, entrenamientos y torneos. A sus 40 años, el ganador de 22 títulos de Grand Slam encuentra en la industria hotelera una actividad que conoce desde el otro lado del mostrador.

"Es lo que hice durante la mitad de mi vida, y sé lo que más me gusta", explicó a CNBC sobre los años que pasó alojándose en hoteles mientras competía.

El extenista concedió la entrevista a Tania Bryer, del programa CNBC Meets, con motivo de la apertura de ZEL Fuerteventura. El establecimiento se convirtió en el cuarto de la marca que fundó en 2022 junto a Meliá Hotels International.

La cadena había estrenado su primer hotel en Mallorca en 2023 y después había llegado a la Costa Brava y a Punta Cana, en República Dominicana.

Su entrada en este sector responde tanto a esa familiaridad personal como a una lectura del consumo. Nadal observa que las experiencias ocupan un espacio creciente entre las prioridades de los clientes, una tendencia que favorece el turismo.

Sin embargo, reconoce que desarrollar una marca exige hacerse hueco entre numerosos competidores. Su nombre proporciona notoriedad, pero la construcción del negocio plantea desafíos propios, diferentes de los que resolvía con una raqueta.

Una nueva etapa

Retirado del tenis profesional desde noviembre de 2024, el mallorquín no quería afrontar esa transición sin proyectos. «No soy de los que les gusta despertarse por la mañana y no saber qué hacer, y mi objetivo era seguir adelante», afirmó.

La inversión hotelera forma parte de una actividad empresarial que también abarca la educación y el deporte, con numerosos intereses gestionados mediante su sociedad familiar, Aspemir.

Rafa Nadal, en un acto de la Comunidad de Madrid. Europa Press

"Del mismo modo que construí un legado en la pista, ahora es el momento de construir un legado fuera de ella", resumió. La adaptación no estuvo exenta de dificultades.

Recordó el año de recuperación posterior a su operación de cadera en 2023, cuando todavía desconocía que acabaría retirándose. Cuando asumió que su carrera llegaba al final, aseguró que estaba preparado para comenzar otra etapa.

La academia

Su trayectoria como empresario había comenzado antes de ZEL. En 2016 abrió la Rafa Nadal Academy en Mallorca, origen de una red internacional de academias y centros deportivos. En 2025 vendió el 44,9% a GPF Capital por aproximadamente 94 millones de euros, aunque mantuvo el 55,1% y el control mayoritario.

Nadal justificó la incorporación del inversor por la necesidad de contar con apoyo para continuar la expansión. Definió la academia como un proyecto personal para toda la vida, al tiempo que defendió las oportunidades de invertir en formación, bienestar y actividad física.

Para abordar estos negocios, reivindica aprendizajes del deporte: convivir con la frustración, trabajar acompañado, aceptar derrotas y gestionar victorias.

La competición también le enseñó que un éxito no elimina el siguiente desafío. Esa experiencia sostiene ahora una ambición distinta: desarrollar proyectos capaces de perdurar después de su carrera deportiva.