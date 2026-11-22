Carlos Alcaraz, ante una final para hacer historia y devolver al tenis español la Copa de Maestros 28 años después

El tenis español lleva casi tres décadas esperando volver a levantar la Copa de Maestros. Desde que Álex Corretja conquistara el torneo en 1998, ningún tenista ha conseguido inscribir su nombre en el palmarés de una competición que reúne a las ocho mejores raquetas del circuito.

Ahora, Carlos Alcaraz tiene ante sí una oportunidad única para poner fin a esa larga espera. El murciano disputará esta tarde, por segundo año consecutivo la final, con la posibilidad de dar otro paso más hacia la gloria.

Llega en el mejor momento de forma posible a pesar la protección en la rodilla derecha y las molestias que ha arrastrado en los isquiotibiales de la pierna izquierda. No obstante, a tenor de las actuaciones ante Flavio Cobolli y Ben Shelton parecen cosas del pasado.

En el estadounidense encontró la piedra en el camino más difícil de sortear. El nuevo pupilo de Juan Carlos Ferrero se adjudicó el primer set y obligó al de El Palmar a remar contracorriente desde los primeros compases.

Sin embargo, cuando las cosas se pusieran feas apareció su mejor versión. Alcaraz volvió a demostrar su capacidad para competir en los momentos de máxima exigencia y terminó imponiéndose por 6-3 y 7-6(1), después de dos horas de encuentro.

Pese a las dudas, el español fue encontrando sensaciones a medida que avanzaba el encuentro y terminó resolviendo la semifinal con un nivel extraordinario en el tie-break.

"Ha sido una gran batalla. Cada vez que jugamos es una batalla, un espectáculo, un buen partido que jugar y ver", reconoció después de derrotar a Shelton.

Nunca le des por vencido. 𝐂𝐀𝐑𝐋𝐎𝐒 𝐀𝐋𝐂𝐀𝐑𝐀𝐙 𝐆𝐀𝐑𝐅𝐈𝐀. 🔜 Remontada ante Ben Shelton y directo a la final de las #NittoATPFinals. #LaPistaDelTenis https://t.co/9ZYkxNcu9O — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 21, 2026

Ahora, el último obstáculo para alcanzar la gloria será Zverev. El alemán, número uno del mundo, se ha impuesto a Medvedev en la otra semifinal. El germano, uno de los grandes especialistas del circuito en pista cubierta, va a ser el examen más difícil al que se enfrenté el español.

'Sascha' conoce perfectamente lo que significa conquistar las ATP Finals, ya que ha levantado el trofeo en dos ocasiones, en 2018 y 2021. Su experiencia en este escenario y su capacidad para dominar los intercambios desde el fondo de la pista obligarían al español a ofrecer su mejor versión.

Su gran objetivo

Más allá de la dificultad del partido, Alcaraz afronta la final con la motivación de conseguir un título que lleva tiempo persiguiendo. El propio tenista reconoció que las ATP Finals figuraban entre sus grandes objetivos de la temporada.

"Llevo persiguiendo este torneo desde hace mucho tiempo. Al principio de año decía que este trofeo era un objetivo importante. Me alegra estar en la final y darme la oportunidad de jugar un buen tenis, ojalá de levantar el trofeo", confesó tras su victoria ante Shelton.

No se trata de una final más para el murciano. El año pasado ya consiguió alcanzar el último partido del torneo, aunque terminó cediendo ante Jannik Sinner. Aquella derrota dejó pendiente una asignatura que ahora vuelve a presentarse ante él.

Después de una temporada marcada por los altibajos físicos, especialmente por la lesión de muñeca que le mantuvo alejado de las pistas durante más de cuatro meses, Alcaraz ha conseguido cerrar el curso con una extraordinaria recuperación deportiva.

Sus títulos en Tokio, Viena y París, unidos a su racha de trece victorias consecutivas, reflejan el nivel competitivo con el que llega a la cita decisiva de Turín.

Álex Corretja celebra la victoria en la final de la Copa de Maestros .

El desafío, además, tiene una dimensión histórica para el tenis español. Desde la victoria de Álex Corretja en 1998, la Copa de Maestros se ha convertido en uno de los grandes títulos pendientes de una generación que ha contado con figuras de la dimensión de Rafael Nadal y David Ferrer.

El balear disputó dos finales, en 2010 y 2013, pero nunca consiguió hacerse con el trofeo. Ferrer también alcanzó el partido decisivo en 2007, aunque terminó derrotado por Roger Federer. Ahora es Alcaraz quien tiene la posibilidad de cambiar esa historia.

El murciano sabe que antes de pensar en el trofeo deberá superar una última batalla. Por eso, una vez finalizada la semifinal, insistió en la importancia de recuperarse físicamente para llegar en las mejores condiciones al domingo.

"Mañana será un día importante para mí y mi equipo, para mi gente cercana. Ahora, al dejar la pista, va a empezar la recuperación; muy importante para mí el recuperarme y estar listo para mañana", explicó.

A romper la sequía

La preparación física y el trabajo táctico serán fundamentales para afrontar una final en la que no habrá demasiado margen para los errores. Alcaraz tendrá que gestionar las molestias en su pierna izquierda, mantener la agresividad que le permitió remontar ante Shelton y aprovechar las oportunidades que le conceda su rival.

A sus 23 años, el español está ante la oportunidad de dar un paso más hacia la gloria. La Copa de Maestros representa un desafío diferente, reservado únicamente a los mejores de cada temporada y con un formato que exige regularidad y fortaleza mental desde el primer encuentro.

Veintiocho años después de la última conquista española, Carlos Alcaraz puede devolver al tenis nacional un título que parecía resistirse generación tras generación. Corretja abrió el camino en 1998 y ahora el murciano tiene la posibilidad de recoger el testigo.

Una victoria en Turín no solo supondría estrenar su palmarés en las ATP Finals, sino también cerrar una larga espera y añadir su nombre a una historia en la que España lleva demasiado tiempo sin encontrar un nuevo maestro.