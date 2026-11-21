Carlos Alcaraz sabe sufrir y obra la remontada ante Ben Shelton para meterse en la final de la Copa de Maestros

En el tercer asalto tras el US Open y el Master 1.000 de París, Carlos Alcaraz ha roto el desempate ante Ben Shelton y se ha metido de lleno en la final de la Copa de Maestros, donde el domingo se enfrentará a Medvedev o Zverev [Narración y estadísticas del partido: Carlos Alcaraz - Ben Shelton].

Intentará levantar el entorchado que Jannik Sinner le privó el año pasado en una final (cómo no) para el recuerdo. Solo hay dos tenistas españoles que han ganado las ATP Finals: Manuel Orantes y Álex Corretja, este último en 1998.

Casi tres décadas después, Carlitos intentará que el tenis español rompa esa sequía. Desde luego, el tenista de El Palmar llega en un gran nivel a pesar de las molestias que ha arrastrado en la rodilla derecha y en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

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Ante el estadounidense, el murciano se encontró el partido más complicado hasta la fecha en el torneo que desde el último lustro se viene celebrando en Turín. Ben Shelton se llevó el primer set, Alcaraz replicó en el segundo y el tie-break decantó la balanza en el tercero.

El saque fue la clave

Le pesó demasiado al español haber cedido su saque en su primer servicio de las semifinales. Carlitos se mostró bastante impreciso en los intercambios y en la primera bola de break que tuvo el norteamericano, la bola se fue a la cazuela.

Era la primera vez que Alcaraz cedía su servicio en esta ATP Finals y encontrándose muy incómodo en el resto, la primera manga fue coser y cantar para el nuevo pupilo de Juan Carlos Ferrero.

Romperle el servicio a Ben Shelton es de las tareas más complicadas del tenis y no fue hasta el segundo set cuando Alcaraz pudo trabajar en la remontada después de que la primera manga terminara 6-3 para el estadounidense.

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Empezó con algunas dudas Alcaraz la segunda manga, pero consciente de que no podía permitirse empezar otro set con break abajo, ganó su tercer punto seguido para evitar la segunda rotura del rival.

La clave en el partido iba a ser el saque y el murciano fue de menos a más, sufriendo menos y convencido de que su oportunidad en el resto acabaría llegando en algún momento.

Los juegos se sucedieron con poco intercambio y mucho saque hasta que en el 4-3 y con Shelton sirviendo llegó el ansiado break. El finalista del US Open empezó a notar la presión y llegaron las dobles faltas, permitiendo a Carlitos disponer de dos bolas de rotura.

La primera semifinal se iba a decidir en el tercer set, después de que Alcaraz dejara atrás un mal inicio de partido y, con paciencia, supiera encontrar la forma de descolocar a un Shelton que jugaba lanzado.

Todo o nada

Shelton estuvo acertado con sus incursiones a la red, Alcaraz con sus saques. Una tercera manga muy equilibrada se resolvió en el tie-break, donde podía caer de cualquier lado.

Shelton celebró. Palmadas en el pecho, que no fueron de otra cosa que golpes de autoridad. Pero en el 'tie-break', Alcaraz no perdonó, no se puso nervioso y se llevó la victoria con autoridad tras el contundente 7-1 con el que selló el tie-break.

"Fue una gran, gran batalla. Cada vez que nos enfrentamos, siempre es una batalla, siempre es un espectáculo. Siempre es algo muy bonito de ver y de jugar", dijo el tenista, todavía sobre la pista.

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Alcaraz se acerca a su primera Copa de Maestros. Lo intentará contra Zverev o contra Mededev; ambos saben lo que es ganar la competición. Encarrila, además, el español una racha de trece victorias consecutivas.

Mientras que Shelton, que despide la temporada después de hacerse con el Masters 1000 de Montreal y de ganar los torneos de Dallas, Munich y Stuttgart, se quedó a las puertas de clasificar a la final de un torneo que no gana un estadounidense desde que lo hiciera Pete Sampras en 1999.