Rafa Jódar, durante el partido ante Ben Shelton en las ATP Finals. Reuters

El madrileño, que dependía de una carambola, no consiguió hacer sus deberes y consumó su despedida ante el norteamericano (7-6, 7-5).

Rafa Jódar vende muy cara su eliminación en las ATP Finals y pierde ante Ben Shelton en un partido muy disputado

Rafa Jódar intentó obrar el milagro de clasificarse para las semifinales de las ATP Finals ante Ben Shelton. Lo peleó en cada punto, pero después de perder el primer set, ya casi no había ninguna opción: poco más de una hora después de comenzar el partido estuvo al borde del precipicio [Narración y estadísticas del partido: Ben Shelton - Rafa Jódar].

Fue tras caer en un largo tie-break en el que el norteamericano se llevó un set muy igualado, decidido por mínimos detalles. Ambos tenistas se contrarrestaron hasta el punto de que no hubo ninguna rotura durante toda la primera manga.

El madrileño no tiene absolutamente nada que reprocharse; más bien todo lo contrario. Su presencia en las ATP Finals representa uno de los logros más extraordinarios del tenis mundial en los últimos tiempos, al convertirse en el primer debutante de la historia en alcanzar esta cita.

🎯 Los 𝒕𝒓𝒆𝒔 𝒂𝒄𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒄𝒖𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 de Ben Shelton para tumbar a Rafa Jódar. (7-6/7-5) 🇪🇸 El madrileño cierra así su debut en las #NittoATPFinals en su primer año como profesional. ¡Honor, Rafa! #LaPistaDelTenis https://t.co/yD8HLh7SXN — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 19, 2026

Aunque no ha conseguido el billete para las semifinales, el joven español ha demostrado un nivel tenístico sobresaliente y unas perspectivas de futuro realmente prometedoras.

Una oda al tenis

El primer set fue un auténtico espectáculo tenístico, con dos jugadores ofreciendo un duelo de máxima intensidad y constantes intercambios desde el fondo de la pista.

Jódar consiguió neutralizar con solvencia el potente servicio de Shelton, respondiendo con grandes golpes al resto y manteniendo la igualdad durante todo el parcial.

La manga terminó decidiéndose en un tie-break de enorme emoción, en el que el madrileño llegó a contar con oportunidades para cerrar el set. Sin embargo, el estadounidense supo elevar su rendimiento en los momentos decisivos y terminó llevándose el desempate.

😥 ¡Qué lástima! 𝐒𝐡𝐞𝐥𝐭𝐨𝐧 𝐬𝐞 𝐚𝐝𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐭 en el tie-break ante Jódar, tras un auténtico espectáculo de tenis. 📺 Los partidos de Alcaraz y Jódar en las #NittoATPFinals por 9,99€, en @MovistarPlus: https://t.co/bEGW1ud3ug #LaPistaDelTenis https://t.co/W8ViBNySCn — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 19, 2026

Este desenlace dejaba a Jódar ante un escenario muy complicado, ya que necesitaba ganar prácticamente todos los juegos restantes para conservar sus opciones de acceder a semifinales.

La primera rotura de servicio en contra terminó por disipar esas posibilidades, aunque el español no bajó los brazos en ningún momento. Lejos de rendirse, continuó mostrando una enorme competitividad y regaló a los aficionados del Inalpi Arena otra demostración de talento y carácter en un segundo set cargado de intensidad.

Pese a encontrarse con una desventaja de break, Rafael Jódar volvió a demostrar su fortaleza mental, recuperó la igualdad y estuvo muy cerca de llevarse la manga, llegando a situarse a solo dos puntos de conseguirlo en el décimo juego.

🧠 ¡𝐐𝐮𝐞́ 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐉𝐨́𝐝𝐚𝐫! El español se está dejando todo en la pista de las #NittoATPFinals. #LaPistaDelTenis https://t.co/HYvzhUV4cV — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 19, 2026

No obstante, Ben Shelton reaccionó con determinación, evitó que el español culminara su remontada y logró una nueva rotura que acabaría siendo decisiva.

Se despide así Jódar de las ATP Finals después de firmar una temporada memorable, mientras que el estadounidense mantiene intactas sus opciones de continuar avanzando en el torneo.