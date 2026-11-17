Djokovic (39): "Me levanto y tomo un vaso de agua tibia con limón. Después desayuno un batido verde con apio"

Novak Djokovic no solo es uno de los mejores deportistas de la historia por su talento con la raqueta, sino por su obsesiva disciplina fuera de la pista. A sus 39 años, el balcánico sigue compitiendo al más alto nivel, una longevidad que él mismo atribuye directamente a su alimentación.

Lejos de los desayunos tradicionales, su mañana comienza con un ritual innegociable diseñado para limpiar su organismo.

Durante varias entrevistas sobre su rutina diaria, Djokovic detalló con exactitud su peculiar hábito matutino: "Cuando me levanto de la cama, empiezo con agua tibia y limón para ayudar a mi cuerpo a desintoxicarse, y luego tomo jugo de apio en ayunas".

Tras una breve pausa, el tenista serbio completa este proceso con un tercer paso que considera vital: "Me tomo un descanso y bebo mi batido verde con diferentes algas y frutas, superalimentos y suplementos que utilizo que me permiten tener claridad mental y sentirme bien".

Esta rutina, que también ha mostrado en vídeos a través de su cuenta de Instagram explicando a sus seguidores que utiliza "agua mineral tibia con limón y lima" antes de exprimir el apio en frío, es solo la punta del iceberg de un cambio radical que comenzó hace más de una década.

El punto de inflexión

El cambio físico de Djokovic tiene una fecha y un responsable. En el año 2010, el doctor Igor Cetojevic descubrió que el tenista sufría una fuerte sensibilidad al gluten y a los lácteos. Tras eliminar estos alimentos, además de los azúcares refinados, el serbio transformó por completo su carrera y su físico.

En su exitoso libro autobiográfico Serve to Win, publicado originalmente en 2013, Djokovic confesó cómo fueron esos primeros días de adaptación

"Durante la primera semana más o menos, tenía antojo de esas comidas, pero a medida que pasaban los días, empecé a sentirme diferente. Me sentía más ligero, con más energía. La congestión nocturna con la que había vivido durante quince años desapareció de repente".

En ese mismo libro, sentenció el impacto de este hallazgo en su rendimiento deportivo: "De repente hubo un factor X, un cambio en mi dieta que permitió a mi cuerpo rendir de la forma en que debía hacerlo".

Con el paso de los años, el campeón fue eliminando progresivamente los productos de origen animal de su menú diario, optando por alimentos limpios y ligeros de digerir como la quinoa, el arroz salvaje y el boniato. Sin embargo, huye radicalmente del término "vegano".

En declaraciones a los medios sobre su estilo de vida, fue tajante: "Para ser honesto, no me gustan las etiquetas. Como a base de plantas desde hace bastantes años. Pero debido a las malas interpretaciones y al mal uso de las etiquetas, simplemente no me gusta ese nombre".

Además, añadió el motivo principal de esta decisión: "Creo que es una de las razones por las que me recupero bien. Ya no tengo las alergias que solía tener. Y me gusta".

La disciplina inquebrantable de Novak Djokovic demuestra que el rendimiento de élite contemporáneo se construye tanto en lo que ocurre en la cocina como en lo que sucede dentro de la pista de tenis.