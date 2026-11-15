Rafa Jódar sucumbe ante un Zverev irreductible y comienza con derrota las ATP Finals

El estreno soñado de Rafa Jódar en las ATP Finals chocó de bruces contra la jerarquía del número uno del mundo. El joven madrileño cayó este domingo por un doble 6-4 ante un Alexander Zverev intratable al servicio, que inició con paso firme la conquista de un torneo del que ya fue maestro en 2018 y 2021.

A sus 20 años, Jódar ya había hecho historia solo con pisar la pista. Convertirse en el primer tenista que se clasifica para las Finales ATP en su año de debut como profesional es una gesta sin precedentes. Sin embargo, se quedó a las puertas de saborear su primer triunfo y de coronarse como el segundo jugador más joven en batir a un número uno en este escenario.

Enfrente tenía un muro: un 'Sascha' que cumple su novena participación en la Copa de Maestros en la última década, con la única ausencia de 2022 por lesión.

Sin fisuras

El encuentro arrancó sin complejos por parte del español. Apoyado en la contundencia de su derecha, Jódar aguantó el pulso inicial frente a los 'misiles' que el teutón conectaba desde el saque. El equilibrio se mantuvo hasta el 3-3, momento en el que Zverev, tras un intenso peloteo, conectó una bola inalcanzable para quebrar el servicio del madrileño.

Ese zarpazo decantó una primera manga que el alemán abrochó en 41 minutos exhibiendo absoluta confianza.

First set in the bag for the new World No.1 🎒 Zverev takes the opener 6-4 vs Jodar #NittoATPFinals https://t.co/swAfktA2Vv — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2026

La dinámica no varió en el segundo parcial. En una pista hecha a su medida -dura, rápida y bajo techo-, el número uno impuso su profundidad de bola para neutralizar las embestidas del español. Un break tempranero colocó el 3-1 en el marcador, una ventaja que Zverev gestionó con la solvencia de quien domina el ritmo del circuito.

Jódar peleó cada punto y dio guerra hasta el final, pero la solidez del alemán fue infranqueable. Tras una hora y veintisiete minutos, 'Sascha' sentenció el duelo en su primera bola de partido, dejando su firma y una sonrisa en la cámara del torneo.

Efficient start for the top seed 🔝 Zverev defeats Jodar 6-4 6-4 for an opening #NittoATPFinals W https://t.co/t3wlYpHVul — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2026

El choque midió a dos tenistas en el cénit de sus respectivas carreras. Zverev llega como flamante número uno tras un curso colosal en el que ha conquistado Roland Garros y el US Open, además de alcanzar la final de Wimbledon (consolidando su liderato en un año marcado por las lesiones de rivales directos como Sinner y Alcaraz).

Por su parte, Jódar culmina un ascenso meteórico que le ha llevado del puesto 186º, cuando superó la fase previa de Australia, al codiciado top-10 mundial al cierre de su primera temporada.

Tras reeditar en Turín la derrota que ya sufrió ante el teutón en los cuartos de París, el camino de Jódar en la fase de grupos no da tregua.

Sus opciones de alcanzar las semifinales entre los ocho mejores pasan ahora por superar dos duros escollos en los próximos días: el estadounidense Ben Shelton -número 3 mundial y actual pupilo de Juan Carlos Ferrero- y el explosivo francés Arthur Fils. El madrileño tendrá que sudar la gota gorda si quiere prolongar su aventura histórica en Italia.