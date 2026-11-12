"No podía moverme en absoluto": Sinner confiesa el duro proceso que está viviendo para recuperarse de su rodilla

Jannik Sinner atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera. El italiano, que no compite desde que conquistó Wimbledon el pasado mes de julio, continúa inmerso en un proceso de recuperación mucho más largo y complicado de lo que esperaba.

A sus problemas en la rodilla derecha se han sumado otras molestias físicas. El de San Cándido ha querido mostrar la cara menos conocida de este proceso en el tercer episodio de Jannik Sinner Unfiltered -la serie que publica en su canal de YouTube y en la que comparte detalles de su vida-.

En esta última entrega, el transalpino ha hablado abiertamente de los obstáculos que está encontrando durante su rehabilitación y ha dejado algunas confesiones que permiten entender la dureza de los últimos meses.

"Había días en los que no podía moverme en absoluto", reconoció el exnúmero uno del mundo al recordar algunos de los momentos más complicados de su recuperación.

Una situación que llegó a generar preocupación y que le llevó incluso a desplazarse hasta Lyon para someterse a nuevas pruebas médicas y tratar de encontrar respuestas a los problemas que estaba experimentando.

Un calvario

Pero la rodilla no ha sido el único contratiempo al que ha tenido que hacer frente. Durante el documental, Sinner también sorprendió al revelar que recientemente tuvo que someterse a una operación de amígdalas, una intervención que había mantenido en privado hasta ahora y que tuvo consecuencias en su estado físico.

"Hace unas semanas me quitaron las amígdalas y perdí mucho peso", explicó el tenista, que reconoció que esa pérdida se aprecia incluso en su rostro. Un nuevo obstáculo que ha complicado todavía más un proceso de recuperación en el que ahora también trabaja para recuperar la masa muscular que ha perdido.

Sinner trabaja actualmente a diario en Mónaco con el objetivo de recuperar su mejor condición física. Las sesiones de fisioterapia y los entrenamientos forman parte de una rutina en la que la prioridad absoluta es volver a estar al 100% antes de plantearse competir de nuevo.

Sinner, durante un partido de Wimbledon. REUTERS

La evolución de sus problemas físicos no ha sido sencilla. El italiano lleva cuatro meses sin disputar un partido oficial y el pasado octubre tuvo que tomar la difícil decisión de poner punto final a su temporada.

Una determinación que también le obligó a renunciar a las ATP Finals de Turín, donde tenía previsto defender el título conquistado anteriormente.

La situación ha supuesto un importante desgaste tanto físico como psicológico para el campeón de Wimbledon. Después de alcanzar algunos de los mayores éxitos de su carrera, Sinner se ha visto obligado a detener su progresión y afrontar una etapa marcada por la incertidumbre, las pruebas médicas y la paciencia.

Pese a las dificultades, el italiano mantiene la esperanza de volver a competir durante la gira australiana. Ese es, al menos, el horizonte que tiene en mente, aunque no quiere convertirlo en una fecha inamovible ni correr riesgos innecesarios.

Su prioridad pasa por recuperar la masa muscular perdida, solucionar definitivamente sus problemas de rodilla y volver a alcanzar las condiciones físicas que le permitan competir al máximo nivel.

Mientras tanto, sus seguidores han podido conocer una faceta mucho más vulnerable del tenista, que ha decidido compartir públicamente las dificultades de un proceso que hasta ahora había mantenido en un segundo plano.

El camino de vuelta está siendo más duro de lo esperado, pero el italiano sigue trabajando con un objetivo claro: regresar a las pistas y volver a competir al nivel que le llevó a conquistar Wimbledon.