Cuatro meses sin Jannik Sinner: la pérdida de control y una pausa obligada para "proteger el futuro"

El reloj del tenis mundial lleva exactamente 121 días girando sin uno de sus principales protagonistas. Desde que el pasado 12 de julio Jannik Sinner levantara los brazos en la icónica hierba de Wimbledon tras derrotar a Alexander Zverev, el jugador italiano no ha vuelto a golpear una pelota en partido oficial.

Cuatro meses de vacío que suponen el parón inactivo más largo de toda su carrera profesional, superando con creces los 90 días de ausencia que enfrentó en la primavera de 2025 cuando fue sancionado por dopaje.

Lo que inicialmente parecía un descanso necesario para asimilar la gloria del Grand Slam londinense se transformó rápidamente en un calvario médico, provocado por unas persistentes molestias en la rodilla que obligaron a rehacer toda su hoja de ruta.

Para un tenista acostumbrado a dominar los tiempos y dictar el ritmo desde el fondo de la pista, el reposo forzado ha supuesto un desafío mayúsculo a nivel psicológico.

Sinner lo reconoció sin tapujos en su reciente aparición en Milán durante un acto promocional: "Es la primera vez que no tengo el control de la situación. Es una sensación que no me gusta".

"Soy tenista, no médico, por lo que mi única opción es confiar", explicaba el campeón, dejando claro que el cambio de planes fue drástico. "Al principio teníamos en mente un objetivo de regreso imposible de cumplir, así que tomamos otro camino".

El circuito no perdona

Mientras el italiano trabajaba diariamente en el gimnasio lidiando con la incertidumbre, el circuito ATP continuó su marcha implacable. En el tenis de máximo nivel, la ausencia prolongada de un líder siempre deja un vacío de poder que otros se apresuran a reclamar.

Zverev, precisamente su víctima en aquella gran final de Wimbledon, ha capitalizado estos meses de inactividad para escalar posiciones de forma constante hasta asaltar el número uno del mundo.

Por su parte, Alcaraz no ha dejado de pisar el acelerador, sumando tres nuevos títulos (Tokio, Viena y París) a su palmarés en el mismo periodo en el que Sinner solo podía observar la competición desde el sofá de su casa.

Carlos Alcaraz posa con el trofeo del Masters 1.000 de París. REUTERS

Sin embargo, esta pausa forzada no se percibe en el entorno del jugador como un tiempo perdido, sino como una inversión estratégica. "He hecho lo necesario para proteger mi carrera a largo plazo", subrayaba el transalpino.

El objetivo prioritario está más que definido: cuidar su cuerpo hoy para poder seguir al máximo nivel durante otros 10 o 15 años.

Ahora, la luz al final del túnel empieza a perfilarse. Sinner confiesa que echa de menos jugar al tenis y "dar el 100%", y aunque el gran objetivo deportivo está marcado en rojo para el próximo Open de Australia, el primer Grand Slam de la nueva temporada, el italiano podría probar su rodilla semanas antes.

Su rostro ya figura en el cartel del Six Kings Slam de Riad previsto para finales de diciembre, un primer paso no oficial antes de volver a pisar las grandes canchas. Hasta entonces, el tenis seguirá esperando el retorno de un campeón que tuvo la valentía de soltar el control para poder reinar en el futuro.