A un paso de igualar a Sinner: dos semanas perfectas y dos títulos lanzan a Carlos Alcaraz hacia las ATP Finals

Intensos, frenéticos y absolutamente intachables. Así han sido los últimos catorce días en la carrera de Carlos Alcaraz. El tenista español ha culminado una quincena de ensueño que no solo reafirma su dominio actual en el circuito profesional, sino que le sitúa a las puertas de un objetivo mayor: dar caza a Jannik Sinner.

Simplificando la gesta a los fríos números, el balance de estas dos semanas asusta: dos ciudades diferentes, diez partidos disputados al máximo nivel, otras tantas victorias consecutivas y dos nuevos trofeos para sus deslumbrantes vitrinas.

Con la flamante conquista del Masters 1.000 de París en el imponente pabellón de Bercy, Alcaraz alcanza la escalofriante cifra de 29 títulos en su carrera. Un palmarés impresionante que le permite seguir recortando distancias con las grandes leyendas del tenis español a una velocidad de vértigo.

CARLITOS CONQUERS PARIS 🏆🤩 The moment @carlosalcaraz defeated Shelton to win his fifth title of 2026! #RolexParisMasters https://t.co/XPmP8S69Pe — Tennis TV (@TennisTV) November 8, 2026

De hecho, el prodigio de El Palmar ya otea en el horizonte al segundo tenista nacional más laureado de la historia, Manolo Orantes, que cerró su brillante trayectoria con 34 coronas.

La progresión del murciano invita a pensar que ese récord caerá más pronto que tarde. Es cuestión de tiempo.

El éxito en la capital francesa tiene un sabor especialmente dulce por la dificultad histórica que entrañaba el torneo. Las veloces condiciones de la pista cubierta a final de temporada siempre habían supuesto un auténtico quebradero de cabeza para el juego del español.

Sin embargo, este triunfo significa su noveno trofeo de categoría Masters 1.000, un hito que le coloca a tiro de piedra de mitos absolutos como Pete Sampras (11) o el escocés Andy Murray (14), y a un solo paso de los diez que acumula el italiano Jannik Sinner en esta misma categoría.

Sinner en el horizonte

Pero la trascendencia de esta espectacular racha invicta va mucho más allá de la estadística local. El triunfo parisino impacta de lleno en la batalla por los 'Grandes Títulos', esa métrica que agrupa los Grand Slams, los Masters 1.000, las Nitto ATP Finals y los oros olímpicos individuales.

Con su coronación bajo techo, Alcaraz levanta su decimosexto 'Gran Título'. Esta cifra le deja rozando el empate técnico con Sinner, quien lidera este pulso con diecisiete grandes trofeos.

El español demuestra una efectividad demoledora, sumando una de estas coronas cada 3,9 torneos disputados, un promedio histórico que solamente logran superar dos colosos como Novak Djokovic (3,3) y Rafael Nadal (3,5).

Ahora, el calendario tenístico le pone en bandeja un escenario perfecto para consumar el ansiado empate. El circuito bajará el telón de la temporada en las Nitto ATP Finals, el prestigioso Torneo de Maestros que se disputará en Turín del 15 al 22 de noviembre.

El contexto de esta edición cambia radicalmente el guion: la confirmada ausencia de Sinner por baja médica deja al evento huérfano del gran favorito local. Sin el italiano en liza para defender su mínima ventaja estadística, Alcaraz encuentra una vía libre inmejorable.

El murciano buscará asaltar el título de Maestros -el único gran trofeo que todavía se le resiste- para dar caza a los 17 Grandes Títulos de su máximo rival y marcharse de vacaciones habiendo equilibrado la balanza en la cima del tenis mundial.